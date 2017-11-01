В сентябре долг населения за жилкомуслуги уменьшился на 1,1% до 23,4 млрд гривен

В сентябре долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги уменьшился на 1,1%, или на 261,9 млн гривен до 23 442,4 млн гривен по сравнению с августом.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

Долг за квартирную плату по состоянию на 1 октября 2017 года уменьшился на 45,1 млн гривен до 3 028,6 млн гривен.

Долг за отопление и горячее водоснабжение уменьшился на 385,6 млн гривен до 7 056,9 млн гривен.

Долг за газоснабжение увеличился на 181,6 млн гривен до 10 867,9 млн гривен.

В сентябре среди регионов наибольшая задолженность за отопление и горячее водоснабжение зафиксирована в Киеве (1 430,761 млн гривен), Харьковской (1 398,183 млн гривен) и Днепропетровской областях (1 269,876 млн гривен); за газоснабжение - в Харьковской (1 507,307 млн гривен), Днепропетровской (1 427,502 млн гривен) и Киевской (1 327,847 млн гривен) областях.

Наибольшая задолженность по квартирной плате в сентябре зафиксирована в Киеве (614,378 млн гривен), Днепропетровской (598,106 млн гривен) и Донецкой (328,746 млн гривен) областях.

Как сообщали Українські Новини, в августе долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги уменьшился на 3%, или на 723,3 млн гривен до 23 704,3 млн гривен по сравнению с июлем.