Расширение дефицита текущего счета в сентябре обусловлено плановыми выплатами процентов по внешним обязательствам, - НБУ

Национальный банк заявляет, что расширение дефицита текущего счета в сентябре обусловлено плановыми выплатами процентов по внешним обязательствам.

Об этом говорится в сообщении банка, передают Українські Новини.

По предварительным данным НБУ в сентябре 2017 года дефицит текущего счета платежного баланса остался практически на уровне сентября прошлого года (1 млрд долларов), ожидаемое увеличение по сравнению с августом 2017 года произошло из-за плановых выплат процентов по реструктуризированным ОВГЗ.

За 9 месяцев 2017 года отрицательное сальдо текущего счета незначительно увеличилось (до 3 млрд долларов с 2,7 млрд долларов за аналогичный период прошлого года) в основном из-за масштабных закупок энергоносителей и сельскохозяйственной техники.

Сообщается, что на фоне благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры экспорт товаров и услуг также рос высокими темпами.

Так, экспорт товаров в сентябре составил 3,4 млрд долларов, в годовом измерении рост экспорта товаров ускорился до 17,7% (с 13,6% в августе) прежде всего благодаря наращиванию поставок продовольственных товаров (на 22,5%).

Кроме того, высокими темпами продолжал расти экспорт семян масличных культур (в 1,7 раза г/г), экспорт подсолнечного масла замедлился (до 10,1% г/г).

Отмечается существенный рост поставок сливочного масла (в 3,8 раза г/г), что обусловило увеличение объемов экспорта молочной продукции в 1,8 раза г/г.

Благодаря росту мировых цен на отдельные зерновые (пшеницу и ячмень) и высокому урожаю стоимостные объемы экспорта зерновых увеличились на 8,1% г/г.

НБУ отмечает, что благоприятная ценовая конъюнктура обусловила рост объемов экспорта металлургической продукции на 7,6% г/г.

За 9 месяцев текущего года экспорт товаров вырос на 20,7% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года (за январь-сентябрь 2016 года сократился на 9,8%).

Крупнейшим торговым партнером Украины оставались страны ЕС, доля которых в общем экспорте товаров выросла до 35,2%.

В сообщении Нацбанка говорится, что импорт товаров в сентябре составил 4,3 млрд долларов, а годовом измерении темпы его роста ускорились до 21% (с 10% в августе), как за счет энергетического, так и неэнергетического импорта.

В частности, физические объемы импорта природного газа увеличились до 1,3 млрд куб. м (на 30% по сравнению с августом).

Также значительными темпами росли объемы импорта нефтепродуктов (на 16,6% г/г).

Дефицит угля на внутреннем рынке предопределял дальнейший рост его импорта (в 1,6 раза г/г), в результате чего энергетический импорт вырос на 38,7% г/г.

Импорт продукции машиностроения в сентябре увеличился на 30,4% г/г в первую очередь за счет роста объемов импорта легковых автомобилей (в 1,7 раза г/г), в том числе на фоне постепенного восстановления автокредитования.

Национальный банк сообщает, что за 9 месяцев текущего года импорт товаров вырос на 21,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за счет масштабных закупок энергоносителей и продукции машиностроения (доля стран ЕС в общем импорте товаров выросла до 37,6%).

Чистый приток по финансовому счету в сентябре увеличился до 1,6 млрд долларов и преимущественно был обеспечен поступлением средств от размещения облигаций внешнего государственного займа (1,3 млрд долларов).

Чистые поступления в реальный сектор в сентябре (0,5 млрд долларов) остались практически на уровне предыдущего месяца.

В сообщении отмечается, что замедление сокращения объемов наличной валюты вне банков (до 0,2 млрд долларов) было компенсировано ростом задолженности по торговым кредитам (на 0,3 млрд долларов).

Кроме того, чистый приток прямых иностранных инвестиций в сентябре составил 0,2 млрд долларов, более 80% из которых были направлены в реальный сектор.

В целом за 9 месяцев текущего года поступления прямых иностранных инвестиций (без учета операций по переоформлению долга в уставный капитал) на 40% превышали прошлогодние объемы (1,6 млрд долларов по сравнению с 1,15 млрд долларов соответственно).

Платежный баланс Украины в сентябре сведен с профицитом в размере 637 млн долларов, что позволило нарастить объемы международных резервов до 18,6 млрд долларов (по состоянию на 1 октября 2017 года), что обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение 3,7 месяца.

Как сообщали Українські Новини, дефицит текущего счета платежного баланса в августе 2017 года составил 226 млн долларов.