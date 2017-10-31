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Потребление бензинов и ДТ в сентябре продолжило рост, - Госстат
19:46 30.10.2017 |
Потребление бензинов и дизельного топлива в сентябре 2017 г. составило 701 тыс. т, что на 4,3% (на 29,5 тыс. т) больше результата сентября прошлого года. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат).
Главным фактором роста остается промышленное потребление ДТ, которое в сентябре увеличилось на 9% - до 425,4 тыс. т. Промпотребление бензинов также показало рост (+2,6%), составив 51 тыс. т.
Розничная реализация ДТ через АЗС в сентябре снизилась на 3% (на 3 тыс. т) - до 95,4 тыс. т, бензинов же снизилась на 4% - до 129 тыс. т.
В целом потребление бензина в Украине за отчетный месяц сократилось на 2,1% - до 180,1 тыс. т, а потребление ДТ выросло на 7% - до 520,8 тыс. т.
За девять месяцев этого года общее потребление бензина и ДТ выросло на 2,7% - до 5,11 млн т: потребление ДТ увеличилось на 7,5% - до 3,603 млн т, бензина - упало на 7,2%, до 1,508 млн т.
Как сообщал enkorr, баланс рынка бензинов и дизтоплива в январе-сентябре 2017 г. составил 5,837 млн. т. Это на 1,1% больше, чем в январе-сентябре 2016 г.
Напомним, суммарное потребление топлива в Украине в 2016 г. составило 6,78 млн т, что на 117 тыс. т (-1,7%) меньше 2015 г.
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