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Порошенко утвердил изменения в Бюджетный кодекс по повышению пенсий
14:06 30.10.2017 |
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон №2150-VIII "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно повышения пенсий", который был принят парламентом за основу и в целом 3 октября.
Как сообщается на официальном сайте главы государства в понедельник, закон уточняет перечень расходов, осуществляемых на социальную защиту и социальное обеспечение граждан из Государственного бюджета Украины и местных бюджетов.
Этот закон системно связан с законом №2148-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий", также принятым 3 октября; реализация его норм позволит определить источники финансового обеспечения отдельных социальных выплат и разграничить указанные расходы между бюджетами. Законы №2150-VIII и №2148-VIII вступают в силу одновременно.
Как сообщалось, 3 октября Верховная Рада 255 голосами поддержала соответствующий законопроект №6617 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины, касающихся повышения пенсий", который уточняет перечень расходов из госбюджета на соцзащиту и соцобеспечение.
Согласно документу, из госбюджета осуществляются расходы на компенсацию дефицита средств Пенсионного фонда Украины для финансирования выплаты пенсий в солидарной системе общеобязательного государственного пенсионного страхования (превышение расходов над доходами, в том числе с учетом резерва средств Пенсионного фонда Украины).
Из местных бюджетов выделяются деньги на госпрограммы соцзащиты, в т.ч.на государственную соцпомощь лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью, в т.ч. помощь на уход, ежемесячные компенсационные выплаты неработающему трудоспособному лицу, ухаживающему за инвалидом 1-й группы, а также за достигшим 80-летнего возраста. Из местного бюджета также выделяются средства на временную государственную соцпомощь неработающему, достигшему общего пенсионного возраста, но не получившему права на пенсионную выплату.
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