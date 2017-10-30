Общий госдолг в сентябре вырос на 0,6% до $77 млрд

Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в сентябре вырос на 0,62%, или на 470 млн долларов до 77,03 млрд долларов (по состоянию на 30 сентября) по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом говорится в данных Министерства финансов, передают Українські Новини.

Государственный и гарантированный государством долг на конец сентября составил 2 043,3 млрд гривен, или 77,03 млрд долларов, против 1 958,37 млрд гривен, или 76,56 млрд долларов, месяцем ранее.

Общий размер прямого госдолга по состоянию на 30 сентября составил 1 724,72 млрд гривен (65,03 млрд долларов) против 1 649,05 млрд гривен, или 64,47 млрд долларов месяцем ранее.

При этом прямой внешний долг за месяц увеличился на 1,35 млрд долларов до 38,65 млрд долларов, тогда как прямой внутренний долг вырос на 4,78 млрд гривен до 699,72 млрд гривен (26,38 млрд долларов).

Гарантированный государством долг на 30 сентября составил 318,31 млрд гривен, или 12 млрд долларов.

Как сообщали Українські Новини, в 2016 году общий госдолг Украины увеличился с 65,51 до 70,97 млрд долларов.

Предельный размер госдолга в госбюджете - 2017 заложен на уровне 1 823,7 трлн гривен.