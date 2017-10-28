В сентябре размер невыплаченных зарплат увеличился на 5,6% до 2,5 млрд гривен

На 1 октября 2017 года размер невыплаченных зарплат увеличился на 5,6% по сравнению с 1 октября 2016 года до 2 467,809 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики, передают Українські Новини.

Наибольший размер невыплаченных зарплат на 1 октября 2017 года был зафиксирован в Донецкой области - 508,623 млн гривен, Луганской - 531,846 млн гривен и Харьковской - 244,290 млн гривен.

Данные приведены без учета аннексированного Россией Крыма и Севастополя и части зоны проведения АТО.

Как сообщали Українські Новини, на 1 сентября 2017 года размер невыплаченных зарплат уменьшился на 1,7% по сравнению с 1 сентября 2016 года до 2 335,899 млн гривен.

Задолженность по выплате заработной платы в Украине на 1 октября 2017 года: