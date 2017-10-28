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В сентябре размер невыплаченных зарплат увеличился на 5,6% до 2,5 млрд гривен
20:51 27.10.2017 |
На 1 октября 2017 года размер невыплаченных зарплат увеличился на 5,6% по сравнению с 1 октября 2016 года до 2 467,809 млн гривен.
Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики, передают Українські Новини.
Наибольший размер невыплаченных зарплат на 1 октября 2017 года был зафиксирован в Донецкой области - 508,623 млн гривен, Луганской - 531,846 млн гривен и Харьковской - 244,290 млн гривен.
Данные приведены без учета аннексированного Россией Крыма и Севастополя и части зоны проведения АТО.
Как сообщали Українські Новини, на 1 сентября 2017 года размер невыплаченных зарплат уменьшился на 1,7% по сравнению с 1 сентября 2016 года до 2 335,899 млн гривен.
Задолженность по выплате заработной платы в Украине на 1 октября 2017 года:
|На 1 октября 2017 года, млн гривен
|в % к 01.09.2017
|Всего
|2 467,809
|105,6
|Сельское хозяйство, охота, лесное и рыбное хозяйства
|16,870
|94,0
|- из них сельское хозяйство
|10,978
|94,5
|Промышленность
|1 899,517
|106,0
|- Добывающая промышленность
|543,864
|121,1
|- Обрабатывающая промышленность
|1 153,173
|100,0
|- Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха
|100,813
|112,8
|- Водоснабжения; канализация, обращения с отходами
|101,667
|101,7
|Строительство
|88,374
|104,2
|Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного употребления
|16,521
|108,1
|Транспорт и связь
|190,365
|101,6
|Временное размещения и организация питания
|2,862
|138,2
|Информация и телекоммуникации
|6,035
|115,5
|Финансовая деятельность
|19,310
|107,0
|Операции с недвижимостью
|48,787
|99,0
|Профессиональная, научная и техническая деятельность
|121,551
|104,4
|- из них исследования и разработки
|37,324
|99,2
|Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания
|7,829
|96,3
|Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование
|5,033
|101,4
|Образование
|5,445
|71,2
|Здравоохранение и социальная помощь
|37,583
|158,5
|- из них здравоохранение
|37,448
|158,0
|Искусство, спорт, развлечения и отдых:
|1,364
|108,8
|Предоставление других услуг
|0,363
|18,6
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