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Повышение минимальной зарплаты до 3 200 гривен добавило 2-2,5 п.п. к инфляции, повышение пенсий - 0,3-0,6 п.п., - НБУ
10:40 27.10.2017 |
Национальный банк констатирует, что повышение с 2017 года минимальной заработной платы (МЗП) добавило 2-2,5 процентных пункта к инфляции текущего года, тогда как повышение пенсий с октября добавит еще 0,3-0,6 п.п.
Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба НБУ.
В январе Национальный банк ухудшил прогноз инфляции с 8% до 9,1% из-за роста МЗП до 3 200 гривен.
В Нацбанке отмечают, что рост зарплат оказал в 2 раза большое давление на инфляцию, чем ожидалось.
"По нашим финальным оценкам, удвоение минимальной заработной платы добавило около 2-2,5 п.п. к показателю инфляции в 2017 году. Наиболее ощутимо влияние повышения МЗП состоялось из-за повышения себестоимости услуг. Это связано с тем, что в действительности работодатели не столько повышали "настоящие" заработные платы, сколько выводили их из тени. В то же время влияние удвоения минимальной заработной платы было незначительным на инфляцию со стороны потребительского спроса. Однако, в общем, высокие темпы роста заработной платы (по последним данным, в августе рост средней номинальной зарплаты в годовом измерении составил 37%, реальной - 17%), что произошло преимущественно из-за дефицита адекватной рабочей силы на рынке, и социальные трансферты на фоне улучшения потребительских настроений населения способствовали ускорению частного потребления", - сообщили в НБУ.
Кроме того, проведенная пенсионная реформа также будет стимулировать частное потребление и формировать дополнительное инфляционное давление.
Нацбанк полагает, что такой эффект будет незначительным, поскольку эффекты на бюджет от увеличения расходов на пенсии будут компенсированы по другим статьям (дефицит бюджета сохраняется менее 2,5% ВВП в 2017 и 2018 годах).
"Хотя соответствующий рост средних пенсий приходится на IV квартал 2017 года, ожидаемое повышение потребительского спроса вследствие этого будет иметь эффект уже в 2018 году. По оценкам НБУ, повышение пенсий приведет к умеренному давлению на уровень потребительских цен (дополнительно 0.3-0.6 п.п. в летнюю потребительскую инфляцию в 2018 году)", - прокомментировал Центральный банк.
В НБУ не уточнили, какое давление окажет повышение МЗП с 2018 до 3 723 гривен на инфляцию, отметив, что новый инфляционный прогноз (7,3%) уже учитывает этот показатель.
"Впрочем, мы рассматриваем вопрос повышения социальных стандартов в комплексе. В частности, нами учтено повышение пенсий. Вместе с тем, в случае повышения социальных стандартов с темпом, что не согласуется с ростом производительности экономики, могут возникнуть дополнительные инфляционные риски. Это потребует от НБУ проведения более жесткой монетарной политики для достижения установленных инфляционных целей", - добавили в Нацбанке.
Как сообщали Українські Новини, с 27 октября НБУ повысил учетную ставку с 12,5% до 13,5%.
Это стало необходимой мерой в ответ на ускорение инфляции в сентябре до 16,4% в годовом измерении.
Кроме того, НБУ ухудшил прогноз инфляции в этом году с 9,1% до 12,2%, а в 2018 с 6% до 7,3%.
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