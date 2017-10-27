Минфин намерен ввести среднесрочное бюджетное планирование

Министерство финансов намерено ввести среднесрочное бюджетное планирование.

Об этом говорится в сообщение пресс-службы Минфина, передают Українські Новини.

В рамках бюджетной реформы, а так же с целью реализации положений стратегии реформирования системы управления государственными финансами на 2017-2020 годы Министерство финансов разработало проект изменений в Бюджетный кодекс Украины, который предусматривает внедрение среднесрочного бюджетного планирования и совершенствования программно-целевого метода.

Основным изменением в Бюджетном кодексе стала модель среднесрочного бюджетного планирования, ключевым элементом которой является трехлетняя бюджетная декларация как инструмент сочетания стратегических приоритетов государства с возможностями бюджета.

Минфин заявляет, что бюджетная декларация будет содержать, в частности максимальное значение расходов для главных распорядителей, в пределах которых они должны планировать свою деятельность.

С целью усиления достоверности бюджета в среднесрочной перспективе вводится система управления фискальными рисками.

Сообщается, что дальнейшее развитие программно-целевого метода будет направлено на повышение эффективности и качества предоставления государственных услуг, а также усиление ответственности главных распорядителей за результаты деятельности.

В частности предполагается ввести отчетности главными распорядителями в Верховной Раде во время рассмотрения бюджетной декларации о целях и результатах их деятельности за отчетный период и на среднесрочный период.

По данным Министерства финансов введение на законодательном уровне среднесрочного бюджетного планирования создаст финансовые рамки для стратегических инициатив, что будет оказывать существенное влияние на усиление дисциплины участников бюджетного процесса, заставит их четко определять приоритеты при реализации реформ в пределах финансовых возможностей бюджета.

Кроме того, это позволит обеспечить предсказуемость бюджетной политики, что будет способствовать восстановлению доверия граждан к государству и позволит представителям бизнеса эффективно планировать свою деятельность.

В то же время управление фискальными рисками позволит минимизировать их негативное влияние на бюджет, а новые подходы в применении программно-целевого метода позволят гражданам контролировать деятельность распорядителей бюджетных средств.

Как сообщали Українські Новини, Антимонопольный комитет выступает за предусмотрение дополнительно 59 001,7 тыс. гривен финансирования в проекте государственного бюджета на 2018 год.

Проект госбюджета-2018 предусматривает финансирование АМКУ в сумме 203,2 млн гривен.