Финансовые новости
- |
- 27.10.17
- |
- 13:38
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Минфин намерен ввести среднесрочное бюджетное планирование
07:51 27.10.2017 |
Министерство финансов намерено ввести среднесрочное бюджетное планирование.
Об этом говорится в сообщение пресс-службы Минфина, передают Українські Новини.
В рамках бюджетной реформы, а так же с целью реализации положений стратегии реформирования системы управления государственными финансами на 2017-2020 годы Министерство финансов разработало проект изменений в Бюджетный кодекс Украины, который предусматривает внедрение среднесрочного бюджетного планирования и совершенствования программно-целевого метода.
Основным изменением в Бюджетном кодексе стала модель среднесрочного бюджетного планирования, ключевым элементом которой является трехлетняя бюджетная декларация как инструмент сочетания стратегических приоритетов государства с возможностями бюджета.
Минфин заявляет, что бюджетная декларация будет содержать, в частности максимальное значение расходов для главных распорядителей, в пределах которых они должны планировать свою деятельность.
С целью усиления достоверности бюджета в среднесрочной перспективе вводится система управления фискальными рисками.
Сообщается, что дальнейшее развитие программно-целевого метода будет направлено на повышение эффективности и качества предоставления государственных услуг, а также усиление ответственности главных распорядителей за результаты деятельности.
В частности предполагается ввести отчетности главными распорядителями в Верховной Раде во время рассмотрения бюджетной декларации о целях и результатах их деятельности за отчетный период и на среднесрочный период.
По данным Министерства финансов введение на законодательном уровне среднесрочного бюджетного планирования создаст финансовые рамки для стратегических инициатив, что будет оказывать существенное влияние на усиление дисциплины участников бюджетного процесса, заставит их четко определять приоритеты при реализации реформ в пределах финансовых возможностей бюджета.
Кроме того, это позволит обеспечить предсказуемость бюджетной политики, что будет способствовать восстановлению доверия граждан к государству и позволит представителям бизнеса эффективно планировать свою деятельность.
В то же время управление фискальными рисками позволит минимизировать их негативное влияние на бюджет, а новые подходы в применении программно-целевого метода позволят гражданам контролировать деятельность распорядителей бюджетных средств.
Как сообщали Українські Новини, Антимонопольный комитет выступает за предусмотрение дополнительно 59 001,7 тыс. гривен финансирования в проекте государственного бюджета на 2018 год.
Проект госбюджета-2018 предусматривает финансирование АМКУ в сумме 203,2 млн гривен.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Обострение в АТО: Почему боевики могут напасть на Волноваху
|Донбасс порожняк не гонит: Чим ОРДЛО торгує без України
|Чего ждать от Си Цзиньпина в ближайшие 5 лет?
|Дефицита доллара на межбанке 26 октября не было. Рынок выравнивался сам
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Реальная зарплата в Украине в сентябре 2017 г. возросла на 17,3% - Госстат
|Повышение минимальной зарплаты до 3 200 гривен добавило 2-2,5 п.п. к инфляции, повышение пенсий - 0,3-0,6 п.п., - НБУ
|Золото дешевеет 27 октября на удорожании доллара накануне публикации данных о ВВП США
|Донбасс порожняк не гонит: Чим ОРДЛО торгує без України
|Всемирный банк ухудшил прогноз роста цен на нефть
|Нефть торгуется разнонаправленно 27 октября после роста на заявлениях по сделке ОПЕК+
|Минфин намерен ввести среднесрочное бюджетное планирование
Это интересно
|Mazda Vision Coupe: большое четырехдверное купе на 21-дюймовых колесах
|Рецепт счастья Эйнштейна продан за 1,56 млн долларов
|Subaru представил прототип карбонового спортседана
|Mazda показала предвестника новой тройки
|Стать богаче и лучше: 15 советов
|С февраля следующего года в Сингапуре купить новый автомобиль станет практически невозможно
|Sony представила автомобильный датчик изображений для съёмки ночью в свете луны