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Поступления военного сбора выросли на 31,6% до 10,7 млрд гривен за 9 месяцев, - ГФС
15:32 26.10.2017 |
Государственная фискальная служба (ГФС) сообщила, что поступления военного сбора выросли на 31,6% до 10,7 млрд гривен за январь-сентябрь текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
Об этом говорится в сообщение пресс-службы ГФС, передают Українські Новини.
"В течение января-сентября 2017 года в государственный бюджет поступило 10,7 млрд гривен военного сбора", - сообщил директор департамента налогов и сборов с физических лиц ГФС Павел Дроняк.
По его словам, нынешние показатели на 31,6% превышают аналогичный период 2016 года (8 млрд гривен).
"Среди основных причин роста отчислений военного сбора является рост заработных плат и их детенизация. Более того, наши граждане понимают важность этих средств для нашей армии, а потому добросовестно платят их", - отметил Дроняк.
Так, от доходов, задекларированных гражданами во время летнего декларирования, оплачено 259,3 млн гривен, что на 32,1 млн гривен, или на 14% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.
По состоянию на 1 октября 2016 года к оплате было задекларировано 227,2 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, военный сбор был введен в Украине с августа 2014 года, его ставка составляет 1,5% доходов, подлежащих налогообложению.
Плательщиками военного сбора являются физические лица - резиденты и нерезиденты, получающие доходы в Украине.
Кабмин не планирует в 2018 году отменять военный сбор.
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