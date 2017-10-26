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Льготы для арендаторов площадей в ТРЦ Киева почти исчезли
12:08 26.10.2017 |
Положительные тенденции в экономике Украины положительно влияют и на развитие ТРЦ, в частности на финансовые взаимоотношения между собственниками и арендаторами. Об этом порталу 100realty.ua рассказал Константин Олейник, заместитель руководителя департамента стратегического консалтинга компании UTG.
«Сохраняется тенденция привязки арендных ставок к доллару США. В последнее время очень существенно сократились, практически исчезли какие-либо льготные или условные курсы, по которым вели расчеты арендаторы. В этом году ставка даже повысилась. Если раньше инструмент привязки ставки аренды к проценту товарооборота использовался для снижения арендной платы, то сейчас он приобретает другое значение - как инструмент для диверсификации рисков между владельцем ТРЦ и арендатором. Если товарооборот растет, то ставка повышается, если снижается - то и ставка снижается», - отметил эксперт.
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