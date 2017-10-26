Финансовые новости
- |
- 26.10.17
- |
- 17:53
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Тендер по закупке топлива для армии, в отношении которого ведет расследование НАБУ, состоялся до внедрения системы ProZorro
11:57 26.10.2017 |
Тендер по закупке топлива для армии в котором победила компания "Трейд-Коммодити" состоялся до внедрения системы электронных закупок ProZorro. Об этом в эфире "5 канала" заявил первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов, передает УНН.
"О "Трейд-Коммодити", то это был тендер еще до ProZorro, поэтому одна из сложностей этой ситуации, она как раз парадоксальная, очень мало что можно об этом сказать. Потому что мы как регулятор этого рынка, мы так же не видим этих дополнительных соглашений, мы не видим справок на основе которых менялась цена, мы не видим графика поставок и номенклатуры, мы так же можем только догадываться и пользоваться какими-то обрывками информации ", - отметил Нефедов.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ ожидает поступления очередного транша МВФ в I кв.-2018
|НБУ улучшил прогноз роста ВВП в 2017 с 1,6% до 2,2% и ухудшил прогноз инфляции с 9,1% до 12,2%
|НБУ допускает дальнейшее повышение учетной ставки для смягчения инфляции
|НБУ повысил учетную ставку с 12,5% до 13,5% с 27 октября
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Мировой спрос на физическое золото в III кв. вырос на 7%, предложение снизилось на 2% - GFMS
|Попытки зарегистрировать фиктивный НДС резко увеличились - Минфин
|Поступления военного сбора выросли на 31,6% до 10,7 млрд гривен за 9 месяцев, - ГФС
|Цены на нефть умеренно снижаются 26 октября, Brent торгуется у $58,3 за баррель
|НБУ ожидает поступления очередного транша МВФ в I кв.-2018
|НБУ улучшил прогноз роста ВВП в 2017 с 1,6% до 2,2% и ухудшил прогноз инфляции с 9,1% до 12,2%
Это интересно
|Стать богаче и лучше: 15 советов
|С февраля следующего года в Сингапуре купить новый автомобиль станет практически невозможно
|Sony представила автомобильный датчик изображений для съёмки ночью в свете луны
|Созданы наночастицы, уничтожающие теплом раковые клетки
|7 вопросов, чтобы узнать, успешны ли вы
|Самые тяжелые кризисы на рынке в истории
|Сотни британских туристов симулировали пищевое отравление в Испании