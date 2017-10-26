Тендер по закупке топлива для армии, в отношении которого ведет расследование НАБУ, состоялся до внедрения системы ProZorro

Тендер по закупке топлива для армии в котором победила компания "Трейд-Коммодити" состоялся до внедрения системы электронных закупок ProZorro. Об этом в эфире "5 канала" заявил первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов, передает УНН.

"О "Трейд-Коммодити", то это был тендер еще до ProZorro, поэтому одна из сложностей этой ситуации, она как раз парадоксальная, очень мало что можно об этом сказать. Потому что мы как регулятор этого рынка, мы так же не видим этих дополнительных соглашений, мы не видим справок на основе которых менялась цена, мы не видим графика поставок и номенклатуры, мы так же можем только догадываться и пользоваться какими-то обрывками информации ", - отметил Нефедов.