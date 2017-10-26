Moody's прогнозирует сохранение учетной ставки НБУ на 12,5% до 2018

Международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует сохранение учетной ставки Национального банка на уровне 12,5% до конца 2017 года.

Об этом сообщил директор банковской группы Moody's Investors Service Ярослав Совгира во время выступления на CIS bankers VI Ukrainian Banking Forum 20 октября, передают Українські Новини.

В частности, Moody's ожидает, что ключевая ставка останется на текущем уровне (12,5%) до конца 2017 года.

Согласно прогнозам агентства, инфляция в Украине в 2018 году снизится до среднего значения по странам СНГ.

"Мы знаем, что инфляция в Украине высокая, но она потихоньку будет снижаться. Основные факторы инфляции уже отыграны: повышение коммунальных платежей, повышение зарплат госсектора, социальных платежей", - отметил Совгира.

По его словам, несмотря на падение инфляции, процентные ставки пока не выглядят привлекательно для заемщиков в Украине.

"При такой инфляции реальные процентные ставки выглядят не очень большими, они слегка позитивные. Если вычесть инфляцию, то они будут еле-еле положительными. Для того чтобы ставки стали привлекательными для заемщика, инфляция должна упасть намного сильнее, что занимает время, и это вопрос не этого года, это вопрос 2018-2019 годов", - сообщил Совгира.

Как сообщали Українські Новини, 26 октября НБУ после заседания монетарного комитета должен объявить о новом прогнозе инфляции до конца 2017 года, а также решение по учетной ставке.

Цель Национального банка по инфляции на этот год составляет 8% +/- 2 п.п., тогда как прогноз - 9,1%.

После сентябрьских показателей инфляции НБУ заявил, что планирует изменить прогноз по инфляции.