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Минфин решил отменить разрешения на осуществление таможенной брокерской деятельности
18:57 25.10.2017 |
Министерство финансов решило отменить разрешения на осуществление таможенной брокерской деятельности.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства, передают Українські Новини.
По инициативе Минфина 25 октября правительство одобрило решение о внесении изменений в Таможенный кодекс по дерегуляции определенных видов хозяйственной деятельности, контроль за осуществлением которых осуществляется органами доходов и сборов.
Сообщается, что Таможенным кодексом установлено, что таможенная брокерская деятельность относится к видам деятельности, контроль за осуществлением которых осуществляется органами доходов и сборов, путем выдачи соответствующих разрешений.
Разрешение на осуществление таможенной брокерской деятельности предоставляется Государственной фискальной службой (ГФС) вместе с администрацией Госпогранслужбы.
Приказом Минфина № 693 от 4 августа 2015 года установлен порядок подачи и рассмотрения заявлений на осуществление таможенной брокерской деятельности, в котором единственным основанием для отказа в предоставлении разрешения являются неполные и/или недостоверные сведения, содержащиеся в заявлении.
Таким образом, сейчас процедура предоставления разрешений на осуществление таможенной брокерской деятельности является чисто формальной и приводит к нерациональному использованию времени предприятий и государственных органов.
В связи с этим Минфин разработал законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс, которыми отменяются разрешения на внедрение таможенной брокерской деятельности.
Отмечается, что законопроект подготовлен с учетом норм Таможенного кодекса Европейского союза, которыми урегулирована деятельность таможенных представителей (брокеров) в Европейском Союзе.
Минфин заявляет, что проект предусматривает исключение таможенной брокерской деятельности из перечня видов деятельности, контроль за которыми осуществляется органами доходов и сборов и для осуществления которых необходимо было получить соответствующее разрешение.
Принятое решение упрощает процедуры начала и ведения предпринимательской деятельности по оказанию услуг в таможенной сфере.
Кроме того, законопроект позволяет улучшить условия ведения бизнеса в Украине, предоставляя субъектам хозяйствования свободно выбирать предприятия - таможенные брокеры, не ограничивая их только теми таможенными брокерами, которые получили соответствующее разрешение на осуществление деятельности.
Как сообщали Українські Новини, в июне текущего года Минфин завершил работу над проектом плана действий по реформированию таможни.
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