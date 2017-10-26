Минфин решил отменить разрешения на осуществление таможенной брокерской деятельности

Министерство финансов решило отменить разрешения на осуществление таможенной брокерской деятельности.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства, передают Українські Новини.

По инициативе Минфина 25 октября правительство одобрило решение о внесении изменений в Таможенный кодекс по дерегуляции определенных видов хозяйственной деятельности, контроль за осуществлением которых осуществляется органами доходов и сборов.

Сообщается, что Таможенным кодексом установлено, что таможенная брокерская деятельность относится к видам деятельности, контроль за осуществлением которых осуществляется органами доходов и сборов, путем выдачи соответствующих разрешений.

Разрешение на осуществление таможенной брокерской деятельности предоставляется Государственной фискальной службой (ГФС) вместе с администрацией Госпогранслужбы.

Приказом Минфина № 693 от 4 августа 2015 года установлен порядок подачи и рассмотрения заявлений на осуществление таможенной брокерской деятельности, в котором единственным основанием для отказа в предоставлении разрешения являются неполные и/или недостоверные сведения, содержащиеся в заявлении.

Таким образом, сейчас процедура предоставления разрешений на осуществление таможенной брокерской деятельности является чисто формальной и приводит к нерациональному использованию времени предприятий и государственных органов.

В связи с этим Минфин разработал законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс, которыми отменяются разрешения на внедрение таможенной брокерской деятельности.

Отмечается, что законопроект подготовлен с учетом норм Таможенного кодекса Европейского союза, которыми урегулирована деятельность таможенных представителей (брокеров) в Европейском Союзе.

Минфин заявляет, что проект предусматривает исключение таможенной брокерской деятельности из перечня видов деятельности, контроль за которыми осуществляется органами доходов и сборов и для осуществления которых необходимо было получить соответствующее разрешение.

Принятое решение упрощает процедуры начала и ведения предпринимательской деятельности по оказанию услуг в таможенной сфере.

Кроме того, законопроект позволяет улучшить условия ведения бизнеса в Украине, предоставляя субъектам хозяйствования свободно выбирать предприятия - таможенные брокеры, не ограничивая их только теми таможенными брокерами, которые получили соответствующее разрешение на осуществление деятельности.

Как сообщали Українські Новини, в июне текущего года Минфин завершил работу над проектом плана действий по реформированию таможни.