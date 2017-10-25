Тендер на закупку двух скансистем для таможни возбновлен - ГФС

Тендер на закупку двух стационарных сканирующих систем на 169,44 млн грн возобновлен, так как Антимонопольный комитет Украины отклонил жалобу одного из участников, сообщил исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Мирослав Продан на своей странице в Facebook.

"Коллегия Антимонопольного комитета Украины отклонила "блокировочную" жалобу одного из участников как необоснованную. Итак, ГФС может начать тендерные процедуры", - написал М.Продан.

Он также сообщил, что аукцион запланирован на 28 ноября. ГФС прорабатывает конкурсные предложения участников.

Как сообщалось, ГФС 4 июля объявила тендеры на закупку шести систем для осмотра грузового транспорта, которым планировали оснастить Львовскую, Закарпатскую и Волынскую таможни. Однако электронная система публичных закупок ProZorro из-за обжалования заблокировала тендеры. Тендер еще по двум таким системам был заблокирован по причине обжалования их в Антимонопольном комитете (АМКУ). Однако 22 сентября комитет отменил тендер.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о намерении инициировать увольнение главы АМКУ Юрия Терентьева в случае выявления сговора для прикрытия контрабанды на таможне.

В свою очередь, Ю.Терентьев пояснил, что тендер был отменен законно - вследствие недостаточного количества участников. Он объяснил, что из семи тендерных предложений ГФС отклонила все, кроме двух. Впоследствии одно из них было обжаловано.АМКУ принял решение об отмене тендера, поскольку к торгам мог быть допущен только один участник.

Как отметил и.о. главы ГФС Мирослав Продан, необходимое оборудование в мире производит только три компании, одна из которых отказалась от участия в торгах, а участие второй было оспорено в АМКУ. По его словам, механизм обжалования использовали в интересах тех, кто зарабатывает на контрабанде.

ГФС подала заявление в суд об обжаловании решения АМКУ.

В то же время 21 сентября начало вторую процедуру закупок двух сканирующих систем стационарного типа для осмотра транспортных средств и контейнеров при ожидаемой стоимости 169 млн грн. Срок подачи тендерных предложений должен был завершиться 24 октября.

