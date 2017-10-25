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Информация об агентстве
В январе-сентябре объем стройработ увеличился на 23,8% до 63,5 млрд гривен
09:37 25.10.2017 |
В январе-сентябре 2017 года объем выполненных строительных работ по сравнению с январем-сентябрем 2016 года увеличился на 23,8%, или на 12,203 млрд гривен до 63,474 млрд гривен.
Об этом говорится в данных Государственной службы статистики.
В том числе в январе-сентябре 2017 года работы по строительству зданий и сооружений выполнены на 32,572 млрд гривен (из них жилые составили 15,901 млрд гривен, нежилые - 16,671 млрд гривен).
Кроме того, работы по строительству инженерных сооружений и прокладке инженерных коммуникаций выполнены на сумму 30,902 млрд гривен.
Индексы строительных работ составили 119,7% (113,0% и 127,2%) и 128,6% соответственно.
Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение в январе-сентябре составили 76% от общего объема выполненных работ, капитальный и текущий ремонт - 13,9% и 10,1% соответственно.
Как сообщало агентство, в январе-августе 2017 года объем выполненных строительных работ по сравнению с январем-августом 2016 года увеличился на 25,4%, или на 10,828 млрд гривен до 53,460 млрд гривен.
В 2016 году объем выполненных строительных работ по сравнению с 2015 годом увеличился на 13,1%, или на 8,217 млрд гривен до 70,942 млрд гривен.
Объемы выполненных строительных работ по видам строительной продукции в январе-сентябре, млн гривен:
Выполнено строительных работ
|Объемы стройработ в январе-сентябре, млн гривен
|Доля в общем объеме стройработ, в %
|Строительство, всего
|63 474,1
|100,0
|Здания и сооружения
|32 572,1
|51,3
|из них
|- жилые
|15 901,3
|25,0
|- нежилые
|16 670,8
|26,3
|Инженерные сооружения
|30 902,0
|48,7
|в том числе:
|транспортные сооружения
|9 362,1
|14,7
|- автострады, улицы и дороги
|7 966,4
|12,5
|- железные дороги
|615,3
|1,0
|- порты, каналы, плотины и другие водные сооружения
|406,1
|0,6
|трубопроводы, коммуникации и линии электропередач
|7 469,6
|11,8
|- магистральные трубопроводы, коммуникации и линии электропередач
|3 798,3
|6,0
|- местные трубопроводы и коммуникации
|3 671,3
|5,8
|комплексные промышленные сооружения
|10 734,9
|16,9
|- сооружения горнопромышленных и добывающих предприятий
|7 270,2
|11,4
|- сооружения предприятий электроэнергетики
|1 811,6
|2,9
|- сооружения предприятий химической промышленности
|152,8
|0,2
|- сооружения металлургических предприятий
|1 500,3
|2,4
|- другие инженерные сооружения
|3 335,4
|5,3
|из них:
|- сооружения спортивного и развлекательного назначения
|171,4
|0,3
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