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Количество конвертационных центров в Украине растет, ставка обнала - 5,5% - генпрокурор
13:22 24.10.2017 |
В Украине вновь возрастает количество конвертационных центров, сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко на заседания Совета регионального развития во вторник в Киеве, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".
"Количество конвертационных центров по стране вновь растет. Ставка обналичивания снизилась до 5,5%", - сказал он.
Генпрокурор выступил за создание Службы финансовых расследований (СФР), при этом отметив, что часть правонарушений в сфере экономики осталась незамеченной Национальным банком и Государственной фискальной службой.
"Без создания СФР мы не сможем жестко контролировать ситуацию", - констатировал генпрокурор.
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