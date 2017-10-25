Рост ВВП в 3-м квартале составил 2%, - Dragon Capital

Главный экономист инвестиционной компании Dragon Capital Елена Белан оценивает рост ВВП в 3-м квартале на уровне 2%.

Об этом говорится в комментарии инвесткомпании, передают Українські Новини.

"Несмотря на слабость промпроизводства и замедление роста розничного товарооборота в сентябре, показатели реального сектора указывают на продолжающееся восстановление экономики за счет внутреннего инвестиционного и потребительского спроса. По нашей оценке, рост реального ВВП третьем квартале остался немного выше отметки 2% г/г, по сравнению с +2,5% в первом квартале 2017 г. и +2,3% г/г во втором квартале 2017 года", - считает Елена Белан.

Она ожидает, что годовой рост промпроизводства будет колебаться в районе нулевой отметки в ближайшие несколько месяцев и по результатам текущего года.

"В 2018 году мы ожидаем ускорения роста в промышленности до 3,0% г/г на фоне отсутствия негативного эффекта, связанного с разрывом экономических связей с Донбассом, а также за счет постепенного роста машиностроения и пищевой промышленности", - отметили в компании.

В целом Dragon Capital прогнозирует рост реального ВВП в 2017 и 2018 гг. на уровне 2,2% и 3,3% г/г, соответственно, ожидая, что потребление домохозяйств продолжит набирать обороты, становясь основным драйвером роста.

Как сообщали Українські Новини, международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует рост валового внутреннего продукта Украины на 2-3% в 2017-2018 годах.

В 1-м квартале рост ВВП составил 2,5%, во 2-м квартале - 2,3% по сравнению с соответствующими периодами прошлого года.

В июле Национальный банк ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта в 2017 году с 1,9% до 1,6%.

В конце мая Кабинет Министров ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта с 3% до 1,8%.