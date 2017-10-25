Президент Петр Порошенко заявил, что защита бизнеса от незаконного вмешательства силовиков остается для него одним из главных приоритетов, а создание мощной и нелицеприятной Службы финансовых расследований - задача на ближайшее время.

Об этом он заявил на заседании Совета регионального развития, передает Depo.ua.

"Хочу подчеркнуть, защита бизнеса - это и мой и правительства, и премьер министра, и парламента первый приоритет. Мы стратегически договорились о Службе финансовых расследований, которая единственная имеет право расследовать преступления в экономической сфере, и нечего там будет делать ни СБУ, ни Нацполиции, ни прокуратуре. Не трогайте бизнес и дайте ему работать", - сказал Порошенко.