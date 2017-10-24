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Производство стали в Украине в сентябре выросло на 4,7%
20:20 23.10.2017 |
Производство стали без полуфабрикатов, полученных непрерывным литьем, в Украине (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции) в сентябре 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. увеличилось на 4,7% и составило 903 тыс. т. Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат) в сегодняшнем отчете по промышленному производству в Украине.
При этом к августу 2017 г. производство стали сократилось на 3,9%. За 9 месяцев было произведено 8 млн 16 тыс. тонн стали, что на 5,2% меньше аналогичного показателя 2016 г.
Производство чугуна в сентябре в годовом исчислении упало на 1,4% и выросло на 1,7% в месячном исчислении, составив 1 млн 811 тыс. тонн. За 9 месяцев - 14 млн 540 тыс. тонн (-18,4%).
Производство готового проката черных металлов в сентябре 2017 г. по сравнению с сентябрем 2016 г. упало на 14,3%, составив 956 тыс. тонн (-1,3% по сравнению с августом 2017). За 9 месяцев было произведено 8 млн 863 тыс. тонн проката (-10,7%).
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