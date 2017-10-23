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Минюст зарегистрировал предусматривающий участие нерезидентов в аренде госимущества приказ ФГИ
10:57 23.10.2017 |
Министерство юстиции зарегистрировало приказ Фонда государственного имущества, который предусматривает участие нерезидентов в аренде объектов, находящихся в управлении фонда.
Об этом сообщил первый заместитель председателя ФГИ Дмитрий Парфененко на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.
"Министерство юстиции Украины зарегистрировало приказ ФГИ от 18 сентября, который фактически дает право нерезидентам участвовать в аренде украинских государственных объектов. В ближайшее время, после публикации в Официальном вестнике приказ вступит в силу", - написал он.
Парфененко добавил, что фонд активизирует работу по популяризации объектов аренды и пополнению каталога имущества, которое может быть арендовано.
На сегодняшний день, по словам Парфененко, в этом каталоге 5 988 таких объектов.
Как сообщали Українські Новини, Фонд государственного имущества намерен предусмотреть участие нерезидентов в аренде объектов, находящихся в управлении фонда.
В январе-сентябре ФГИ перечислил в государственный бюджет 756,7 млн гривен от аренды госимущества.
В 2017 году было предусмотрено 1,6 млрд гривен поступлений в бюджет от аренды госимущества; таким образом, план за год выполнен на 57,3%.
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