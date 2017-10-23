Минюст зарегистрировал предусматривающий участие нерезидентов в аренде госимущества приказ ФГИ

Министерство юстиции зарегистрировало приказ Фонда государственного имущества, который предусматривает участие нерезидентов в аренде объектов, находящихся в управлении фонда.

Об этом сообщил первый заместитель председателя ФГИ Дмитрий Парфененко на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Министерство юстиции Украины зарегистрировало приказ ФГИ от 18 сентября, который фактически дает право нерезидентам участвовать в аренде украинских государственных объектов. В ближайшее время, после публикации в Официальном вестнике приказ вступит в силу", - написал он.

Парфененко добавил, что фонд активизирует работу по популяризации объектов аренды и пополнению каталога имущества, которое может быть арендовано.

На сегодняшний день, по словам Парфененко, в этом каталоге 5 988 таких объектов.

Как сообщали Українські Новини, Фонд государственного имущества намерен предусмотреть участие нерезидентов в аренде объектов, находящихся в управлении фонда.

В январе-сентябре ФГИ перечислил в государственный бюджет 756,7 млн гривен от аренды госимущества.

В 2017 году было предусмотрено 1,6 млрд гривен поступлений в бюджет от аренды госимущества; таким образом, план за год выполнен на 57,3%.