Украина в ночь на воскресенье перейдет на "зимнее время", переведя стрелки часов на один час назад.

Согласно постановлению Кабинета министров Украины №509 от 13 мая 1996 года, ежегодно в последнее воскресенье октября в 4:00 часы переводятся на 1 час назад.

При этом ежегодно в последнее воскресенье марта в 3:00 часы переводятся на "летнее время" на 1 час вперед.

Страны Европейского Союза, большая часть которых находится в поясе UTC+1, меньшая - в UTC и UTC+2, также переходят на "зимнее время".

В 2011 году Россия отменила практику перехода на "зимнее время", после чего в Украине был принято аналогичное решение (постановление Верховной Рады), но позже решение было отменено.

