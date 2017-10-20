98% таможенных деклараций оформляется в электронном виде, - ГФС

Государственная фискальная служба (ГФС) сообщает, что 98% таможенных деклараций оформляется в электронном виде.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГФС, передают Українські Новини.

"По состоянию на 1 октября текущего года 98% таможенных деклараций оформляется в электронном виде", - заявил директор департамента организации таможенного контроля ГФС Алексей Василенко.

В целом, по его словам, с начала текущего года до середины октября количество оформленных таможенных деклараций составило 2,6 млн, что больше, чем за аналогичный период прошлого года на 16,7%.

Он также отметил, что в соответствии с требованиями Таможенного кодекса таможенное оформление завершается в течение 4 рабочих часов (240 минут) с момента предъявления товаров, транспортных средств коммерческого назначения, которые подлежат таможенному оформлению, и всех необходимых документов и сведений на них.

Так, в сентябре 2017 предельное время таможенного оформления товаров, в отношении которых автоматизированной системой анализа управления рисков не генерировался перечень дополнительных таможенных формальностей, составил: при экспорте - 44 мин., при импорте - 141 мин., при транзите - 18 мин.

Как сообщали Українські Новини, ГФС увеличила сбор таможенных платежей на 34%, или на 56,7 млрд гривен до 223,6 млрд гривен в январе-сентябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.