В январе-сентябре объем назначенных субсидий на оплату жилкомуслуг увеличился на 22,7% до 3,3 млрд гривен

В январе-сентябре 2017 года объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг увеличился на 22,7% до 3 344 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Об этом Українським Новинам сообщила Государственная служба статистики.

В городских населенных пунктах общий объем назначенных субсидий составил 2 386 млн гривен, в сельских населенных пунктах - 958 млн гривен (1 644 млн гривен и 1 080,5 млн гривен соответственно за аналогичный период 2016 года).

Средний размер назначенной субсидии на 1 домохозяйство в сентябре 2017 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 20,3% и составил 149,6 гривен.

В январе-сентябре субсидии на оплату услуг ЖКХ получили 7 727,2 тыс. домохозяйств, что на 2 952,7 тыс., или на 61,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

В городских населенных пунктах субсидии получили 5 308,4 тыс. домохозяйств, в сельской местности - 2 418,8 тыс.

Всего в январе-сентябре за получением субсидий на оплату услуг ЖКХ обратились 7 345 тыс. домохозяйств, что на 55,3% больше по сравнению с январем-сентябрем 2016 года (из них на городские населенные пункты приходится 67,8% обращений).

В сентябре субсидии на оплату услуг ЖКХ получили 6 232,6 тыс. домохозяйств, из них 37,6% состояли из 1 человека, 28,3% - из 2 человек, остальные - из 3 и более человек.

Как сообщали Українські Новини, в январе-августе 2017 года объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг увеличился на 22,3% до 3 239,6 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

В 2016 году объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг увеличился в 2,4 раза (143,2%) до 5 704,7 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2015 года (2 345,9 млн гривен).

Кабинет Министров отменил предоставление ранее назначенных субсидий при увеличении количества лиц, зарегистрированных в жилом помещении.