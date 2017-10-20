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После реформы: средняя пенсия в Украине выросла на 559 гривень
14:05 20.10.2017 |
Средний размер пенсии в Украине после вступления в действие с 11 октября 2017 года пенсионной реформы увеличился на 559 гривень и составил 2446,56 гривни, сообщил министр социальной политики Андрей Рева, выступая в Верховной Раде.
"Средний размер пенсий после перерасчета увеличился на 559 гривень 78 копеек. И если до закона средний размер пенсии в Украине составлял 1886 гривень 78 копеек, то теперь он составляет в среднем 2446 гривень 56 копеек", заявил министр.
Рева также сообщил, что из общего количества пенсионеров - 11,7 миллиона человек, размер пенсии был увеличен для 10 миллионов 240 тысяч человек, что составляет 90% от их общего количества.
"Не пересчитаны пенсии около 900 тысяч человек, которые получают пенсии по специальным законам. То есть речь идет о народных депутатах, госслужащих, должностных лицах местных властей и других категориях, которые имели право на специальные пенсии и которым сегодня нецелесообразно повышать пенсии. А также тем категориям граждан, которым пенсии были назначены в 2015-2017 годах", - добавил министр.
Рева также сообщил, что работающие пенсионеры, которых в Украине более 600 тысяч, после принятия закона о повышении пенсий будут получать ее в полном объеме, без уменьшения на 15%, как это было до пенсионной реформы.
Министр отметил, что с 2019 года в Украине пенсии будут индексироваться путем увеличения зарплаты, с которой они рассчитаны, на коэффициент, который соответствует 50% роста потребительских цен и 50% показателя роста средней заработной платы в Украине, с которого платятся страховые взносы. И уже в 2019 году будут осовременены пенсии людям, которые вышли на пенсию в 2015, 2016 и 2017 годах, сказал Рева.
"Таким образом, пенсии выравняются в Украине. При одинаковом стаже и одинаковом коэффициенте заработка, разрыва в пенсионном обеспечении больше не будет. И это главное наше завоевание, которое мы достигли вместе", - сказал министр.
Как сообщал УНИАН, закон о пенсионной реформе вступил в силу 11 октября 2017 года. Этот документ вводит требования к минимальному страховому стажу для выхода на пенсию и предусматривает повышение пенсий 9 млн пенсионерам на сумму от 200 до 1000 гривень уже с октября.
Также предусматривается введение автоматической нормы о ежегодной индексации (перерасчете) пенсий для защиты от инфляции с учетом финансовых возможностей солидарной системы.
Международный валютный фонд ранее заявлял, что принятие пенсионной реформы является критически важным для выделения Украине следующего транша.
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