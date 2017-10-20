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60% экспортных операций проходят через офшоры - ГФС
13:45 20.10.2017 |
Почти две трети экспортных операций в Украине проходят по непрямым контрактам, через офшоры. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил глава Офиса крупных плательщиков Государственной фискальной службы Евгений Бамбизов.
"74% всех экспортных контрактов проходят по непрямым контрактам", - сказал он.
По его словам, 60% экспортных операций крупных плательщиков, налоги которых администрируемых в Офисе, также проходят по косвенным контрактам.
"Для чего это делается? Все понимаем. Есть посредник, который зарегистрирован в юрисдикции, которая имеет более льготный режим налогообложения, и через этого посредника осуществляется приобретение или реализация того или иного вида продукции", - сказал он.
По его словам, если бы Украина присоединилась к плану BEPS, проблему можно было бы решить гораздо проще, но мы пока находимся в самом начале этого пути и готовимся имплементировать только 4 из 15 шагов плана.
"Если мы не присоединимся к плану BEPS, мы будем получать информацию с существенным опозданием. На сегодня мы получаем информацию с опозданием 6-7 месяцев, в лучшем случае. План BEPS предусматривает автоматический обмен информацией", - сказал он.
Как сообщал УНИАН, Украина планирует в 2020 году начать автоматический обмен информацией о финансовых счетах нерезидентов по международному стандарту (Common Reporting Standard), который был разработан Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и одобрен G20.
Украина планирует присоединиться к Плану Организации экономического сотрудничества и развития в Европе (ОЭСР) по противодействию уклонению от уплаты налогов - Base erosion and Profit Shifting (BEPS).
В рамках плана ОЭСР разработала 15 шагов, которые покрывают различные сферы противодействия агрессивному налоговому планированию. Среди них: совершенствование правил трансфертного ценообразования, предотвращение ухода от уплаты налогов с помощью международных договоров, налогообложение доходов контролируемых иностранных компаний, обмен информацией.
Присоединение Украины к BEPS означает, что страна обязуется имплементировать минимальный стандарт плана, включающий четыре шага борьба с налоговыми злоупотреблениями, связанными с использованием специальных режимов налогообложения, избежание злоупотреблений при применении налоговых конвенций, раскрытие информации об использовании схем агрессивного налогового планирования, увеличение эффективности механизмов разрешения споров по применению договоров об избежании двойного налогообложения между странами.
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