Транспортные предприятия Украины в январе-сентябре увеличили перевозку грузов на 2,8% - Госстат

Транспортные предприятия Украины (без учета территории АР Крым и Севастополя, а также части зоны проведения АТО) в январе-сентябре 2017 года увеличили перевозку грузов на 2,8% по сравнению с январем-сентябрем 2016 года - до 467 млн тонн.

Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), грузооборот перевозчиков за указанный период возрос на 8,1% - до 254 млрд ткм.

Согласно статданным, в январе-сентябре 2017 года железнодорожным транспортом перевезено во внутреннем сообщении и на экспорт 206,4 млн тонн грузов, что на 3,6% меньше, чем в январе-сентябре 2016 года.

Перевозки лесных грузов снизились на 35,3%, кокса - на 31,1%, каменного угля - на 22,9%, химических и минеральных удобрений - на 19,5%, черных металлов - на 19,2%, железной и марганцевой руды - на 7,2%. Вместе с этим перевозки цемента увеличились на 0,5%, лома черных металлов - на 16,3%, строительных материалов - на 19,2%, зерна и продуктов перемола - на 24,9%, нефти и нефтепродуктов - на 36,1%.

В общих объемах перевозок грузов водным транспортом зарубежные составляли 45,7%. По сравнению с январем-сентябрем 2016 года объемы заграничных перевозок грузов уменьшились на 18,5%.

В январе-сентябре 2017 года увеличились объемы перекачки грузов трубопроводным транспортом. Так, перекачка нефти выросла на 7,5%, газа - на 17,5%. Транзит нефти вырос на 4%, газа - на 23,4%. Вместе с этим перекачка и транзит аммиака сократились соответственно на 30,5% и 30,6%.

Перевозка грузов авиатранспортом в январе-сентябре 2017 года увеличилась на 4,1% - до 0,1 млн тонн.



Грузовые перевозки в Украине в январе-сентябре 2017г характеризуются следующими данными:



Грузооборот Перевезено грузов млн ткм в % к январю-сентябрю 2016г млн тонн в % к январю-сентябрю 2016г. Транспорт 254286,7 108,1 467,0 102,8 железнодорожный 141522,8 103,2 250,9 99,2 автомобильный 29668,1 107,5 127,5 103,8 водный 3285,3 112,1 4,2 87,7 трубопроводный 79623,1 118,0 84,3 114,8 авиационный 187,4 115,5 0,1 104,1

Данные: Госстат