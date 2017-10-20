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Транспортные предприятия Украины в январе-сентябре увеличили перевозку грузов на 2,8% - Госстат
13:22 20.10.2017 |
Транспортные предприятия Украины (без учета территории АР Крым и Севастополя, а также части зоны проведения АТО) в январе-сентябре 2017 года увеличили перевозку грузов на 2,8% по сравнению с январем-сентябрем 2016 года - до 467 млн тонн.
Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), грузооборот перевозчиков за указанный период возрос на 8,1% - до 254 млрд ткм.
Согласно статданным, в январе-сентябре 2017 года железнодорожным транспортом перевезено во внутреннем сообщении и на экспорт 206,4 млн тонн грузов, что на 3,6% меньше, чем в январе-сентябре 2016 года.
Перевозки лесных грузов снизились на 35,3%, кокса - на 31,1%, каменного угля - на 22,9%, химических и минеральных удобрений - на 19,5%, черных металлов - на 19,2%, железной и марганцевой руды - на 7,2%. Вместе с этим перевозки цемента увеличились на 0,5%, лома черных металлов - на 16,3%, строительных материалов - на 19,2%, зерна и продуктов перемола - на 24,9%, нефти и нефтепродуктов - на 36,1%.
В общих объемах перевозок грузов водным транспортом зарубежные составляли 45,7%. По сравнению с январем-сентябрем 2016 года объемы заграничных перевозок грузов уменьшились на 18,5%.
В январе-сентябре 2017 года увеличились объемы перекачки грузов трубопроводным транспортом. Так, перекачка нефти выросла на 7,5%, газа - на 17,5%. Транзит нефти вырос на 4%, газа - на 23,4%. Вместе с этим перекачка и транзит аммиака сократились соответственно на 30,5% и 30,6%.
Перевозка грузов авиатранспортом в январе-сентябре 2017 года увеличилась на 4,1% - до 0,1 млн тонн.
Грузовые перевозки в Украине в январе-сентябре 2017г характеризуются следующими данными:
|Грузооборот
|Перевезено грузов
|млн ткм
|в % к январю-сентябрю 2016г
|млн тонн
|в % к январю-сентябрю 2016г.
|Транспорт
|254286,7
|108,1
|467,0
|102,8
|железнодорожный
|141522,8
|103,2
|250,9
|99,2
|автомобильный
|29668,1
|107,5
|127,5
|103,8
|водный
|3285,3
|112,1
|4,2
|87,7
|трубопроводный
|79623,1
|118,0
|84,3
|114,8
|авиационный
|187,4
|115,5
|0,1
|104,1
Данные: Госстат
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