В январе-сентябре приватизация принесла госбюджету 3,3 млрд гривен

В январе-сентябре Фонд государственного имущества (ФГИ) перечислил в государственный бюджет 3,3 млрд гривен от приватизации государственного имущества.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба ФГИ.

Всего в 2017 году предусмотрено 17,1 млрд гривен поступлений в госбюджет от приватизации госимущества; таким образом, план за год выполнен на 8,9%.

Как сообщали Українські Новини, в январе-августе ФГИ перечислил в государственный бюджет 1,522 млрд гривен от приватизации госимущества.

В августе ФГИ продал 25% акций энергогенерирующей компании "ДТЭК Днепрэнерго" (Запорожье), 25% акций энергопоставляющей компании "ДТЭК Днепроблэнерго" (Днипро), 25% акций энергопоставляющей компании "ДТЭК Донецкоблэнерго", 25% акций энергогенерирующей компании "ДТЭК Западэнерго" и 25% акций энергокомпании "Киевэнерго" компании Ornex, которая входит в группу System Capital Management (SCM) за 3,051 млрд гривен.

В 2016 году ФГИ перечислил в государственный бюджет 1,028 млрд гривен от аренды государственного имущества, что составило 167,3% от предусмотренных 615 млн гривен.