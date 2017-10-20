Украинский экспорт товаров в страны ЕС за 8 месяцев вырос на 27,9%

Объем украинского экспорта товаров (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции) за январь-август 2017 года в страны Европейского союза составил 11 млрд 1,6 млн долларов, что на 27,9% больше аналогичного периода в 2016 году. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат).

При этом экспорт в страны СНГ вырос на 18,8% и составил 4 млрд 461,7 млн долл.

Среди стран с наибольшими объемами украинского экспорта первое место заняла Россия (2 млрд 619,8 млн долл.). Значительные объемы зафиксированы также с Польшей (1 млрд 703,9 млн долл.), Турцией (1 млрд 595,5 млн долл.), Италией (1 млрд 547,7 млн долл.), Индией (1 млрд 450,7 млн долл.) и Египтом (1 млрд 310,5 млн долл.).

Импорт из стран ЕС составил 13 млрд 46,5 млн долл., что на 22,8% больше аналогичного периода 2016 год. При этом импорт из стран СНГ вырос на 31,7% и составил 6 млрд 880,3 млн долл.

Самыми крупными импортерами товаров стали Россия (4 млрд 203,6 млн долл.), Германия (3 млрд 614,7 млн долл.) и Китай (3 млрд 520,8 млн долл.). Значительные объемы зафиксированы с Польшей (2 млрд 97,5 млн долл.), Беларусью (2 млрд 42,3 млн долл.), США (1 млрд 700,4 млн долл.), Францией (1 млрд 43,8 млн долл.) и Швейцарией (1 млрд 45 млн долл.).