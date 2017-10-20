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Приказ Минфина об упрощении регистрации налоговых накладных вступил в силу, - ГФС
16:58 19.10.2017 |
Государственная фискальная служба заявляет, что приказ Министерства финансов об упрощении регистрации налоговых накладных вступил в силу.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГФС, передают Українські Новини.
ГФС сообщает о вступлении в силу приказа Министерства финансов № 776 от 18 сентября 2017 года "О внесении изменений в критерии оценки степени рисков, достаточных для остановки регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных", зарегистрированного в Минюсте 29 сентября текущего года.
В приказе указаны основные изменения, среди них: налогоплательщик вправе подать таблицу данных налогоплательщика без наличия факта остановки регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных; также к таблице подается объяснение налогоплательщика, в котором отмечается специфика хозяйственной деятельности, которая имеет неизменный характер, с возможной ссылкой на налоговую и иную отчетность налогоплательщика.
Кроме того, отмечается, что информация из таблицы будет рассматриваться ГФС в течение 5 рабочих дней, следующих за днем ее получения; информация из таблицы будет учитываться автоматически системой мониторинга, если такая информация подается сельхозтоваропроизводителями, которые внесены в Реестр получателей бюджетной дотации.
Также данное изменение относится и к сельскохозяйственным предприятиям, которые по состоянию на 31 декабря 2016 года применяли специальный режим налогообложения, а также имеют собственный или арендованный земельный участок общей площадью более 200 га включительно по состоянию на 1 января текущего года и в период с 1 января 2017 года не было одновременной смены основателя и руководителя, в которой указаны коды согласно УКТ ВЭД.
ГФС обеспечит прием таблицы по форме (J/F1312301), которая должна подаваться налогоплательщиками по соблюдению требований приказа 776, и будет осуществляться, начиная с 23 октября текущего года, без наличия факта остановки регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных.
ГФС обращает внимание, что информация из таблицы будет учитываться автоматически системой мониторинга в случае, если таблица не будет содержать коды услуг согласно ГКПУ или коды товаров в соответствии с УКТ ВЭД, отличные от групп товаров, определенных приказом 776.
Как сообщали Українські Новини, в начале октября ГФС утвердила реестр крупных налогоплательщиков на 2018 год.
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