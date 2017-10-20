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Оборот розничной торговли Украины в январе-сентябре вырос на 8,8% - Госстат
16:55 19.10.2017 |
Товарооборот розничной торговли Украины, без учета временно оккупированной территории АР Крым и г.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции, в январе-сентябре 2017 года в сопоставимых ценах увеличился на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщила Государственная служба статистики в четверг.
Как сообщает Госстат, оборот розничной торговли в сентябре по сравнению с августом текущего года уменьшился на 4,5%, а по сравнению с сентябрем-2016 - увеличился на 8,1%.
Наибольший рост оборота розничной торговли предприятий (юрлиц и физлиц-предпринимателей) в январе-сентябре 2017 года зафиксирован в Закарпатской (на 22,7%), Винницкой (на 16,9%), Одесской (на 14,8%), Львовской (на 12,6%), Николаевской (на 10,1%), Сумской (на 10,0%), Черкасской (на 9,8%), Киевской (на 9,6%), Полтавской (на 9,0%) областях и г.Киеве (на 9,5%).
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