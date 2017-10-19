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Профильный комитет Рады предлагает принять за основу проект бюджета на 2018г с условием его увеличения 2 млрд грн
Бюджетный комитет Верховной Рады предлагает принять за основу проект бюджета на 2018 год с условием его увеличения более чем на 2 млрд грн.
Проект соответствующего постановления обнародован на парламентском сайте.
Согласно тексту документа, Кабинету министров Украины предлагается при подготовке законопроекта о государственном бюджете ко второму чтению (№ 7000) увеличить расходы по целому ряду бюджетных программ.
Парламент намерен дополнительно выделить 340 млн грн на бюджетную программу по финансированию высших учебных учреждений третьего и четвертого уровня аккредитации, 162,655 млн грн на программу по созданию национальных фильмов и поддержку Национального центра Александра Довженко, 80 млн грн на финансирование медучреждений. Также предлагается предусмотреть дополнительно 59,99 млн грн на обслуживание и обеспечение деятельности Верховной Рады.
Согласно тексту документа, депутаты предлагают правительству повысить прожиточный минимум и минимальную зарплату, исходя из возможностей и прогнозированного экономического роста.
Бюджетный комитет Верховной Рады усматривает возможность увеличить расходную часть проекта бюджета за счет возрастания налогов и сборов на доходы физлиц, рентной платы за использование недр для добычи газа, а также за счет увеличения части чистой прибыли (дохода) государственных предприятий, отчисляемой в бюджет. В частности, речь идет о перечислении соответствующей части чистой прибыли НАК "Нафтогаз Украины".
Проект постановления также предусматривает дополнительные 5 млрд грн на субвенцию из государственного бюджета местным бюджетам на социально-экономическое развитие отдельных территорий за счет сокращения расходов по бюджетной программе "Государственный фонд регионального развития" на аналогичную сумму.
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