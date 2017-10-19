Почему растет импорт из России

Украина нарастила импорт нефтепродуктов из России на 81,9%, что стало причиной общего роста импорта товаров из РФ на 38%.

Об этом говорится в данных Госстата.

За первую половину 2017 года Украина экспортировала в РФ продукции на 2,277 млрд долларов, импортировала - на 3,55 млрд долларов. Отрицательное сальдо торгового баланса с РФ составило около 1,273 млрд долларов.

По отношению к первому полугодию 2016 года экспорт вырос на 20,9%, импорт - на 38,7%.

43% импорта составляет торговля бензином, топливом и нефтепродуктами. Украина потратила более 1,5 млрд долларов на закупку горючего, и эта сумма выросла по сравнению с первой половиной 2016 года на 81,9%.

Второе место в товарной структуре импорта из РФ заняли удобрения. За упомянутый период было закуплено удобрений на 408 млн долларов и рост по сравнению с 1-ым полугодием 2016 года составил 37,4%.

Украинские предприятия также не смогли диверсифицировать поставки котлов и машин - у заводов оккупанта было закуплено товаров почти на 300 миллионов долларов. Рост по сравнению с соответствующим периодом 2016 года - 6,3%.

Далее идут черные металлы (176,4 млн долларов, 5% доли импорта), пластмассы и полимерные материалы (174,1 млн долларов, 4,9%), а также продукты неорганической химии (97,8 млн долларов, 2,8%).

Стоит отметить, что торговля машинами, черными металлами и продуктами неорганической химии дает положительный эффект на сальдо внешней торговли. Рост экспорта этих товаров увеличился на 31,4%, 29,9% и 15,6% соответственно. Упомянутые группы товаров занимают самую высокую долю в товарной структуре экспорта в РФ и дали "плюс" в размере около 619,6 млн долларов.

В экспресс-выпуске Госстата по внешней торговле Украины в январе-августе 2017 года указано, что общий размер импорта из РФ за указанный период составил 4,2 млрд долларов. Таким образом, в течение августа импорт товаров из России вырос на 655 миллионов долларов. Разбивка по товарным группам за указанный период отсутствует.

Отрицательное сальдо торговли с РФ за январь-август 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года составило 1,583 млрд долларов. Таким образом, в течение августа отрицательное сальдо внешней торговли увеличилось на 310 миллионов долларов.