Финансовые новости
- |
- 19.10.17
- |
- 09:05
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Почему растет импорт из России
07:55 19.10.2017 |
Украина нарастила импорт нефтепродуктов из России на 81,9%, что стало причиной общего роста импорта товаров из РФ на 38%.
Об этом говорится в данных Госстата.
За первую половину 2017 года Украина экспортировала в РФ продукции на 2,277 млрд долларов, импортировала - на 3,55 млрд долларов. Отрицательное сальдо торгового баланса с РФ составило около 1,273 млрд долларов.
По отношению к первому полугодию 2016 года экспорт вырос на 20,9%, импорт - на 38,7%.
43% импорта составляет торговля бензином, топливом и нефтепродуктами. Украина потратила более 1,5 млрд долларов на закупку горючего, и эта сумма выросла по сравнению с первой половиной 2016 года на 81,9%.
Второе место в товарной структуре импорта из РФ заняли удобрения. За упомянутый период было закуплено удобрений на 408 млн долларов и рост по сравнению с 1-ым полугодием 2016 года составил 37,4%.
Украинские предприятия также не смогли диверсифицировать поставки котлов и машин - у заводов оккупанта было закуплено товаров почти на 300 миллионов долларов. Рост по сравнению с соответствующим периодом 2016 года - 6,3%.
Далее идут черные металлы (176,4 млн долларов, 5% доли импорта), пластмассы и полимерные материалы (174,1 млн долларов, 4,9%), а также продукты неорганической химии (97,8 млн долларов, 2,8%).
Стоит отметить, что торговля машинами, черными металлами и продуктами неорганической химии дает положительный эффект на сальдо внешней торговли. Рост экспорта этих товаров увеличился на 31,4%, 29,9% и 15,6% соответственно. Упомянутые группы товаров занимают самую высокую долю в товарной структуре экспорта в РФ и дали "плюс" в размере около 619,6 млн долларов.
В экспресс-выпуске Госстата по внешней торговле Украины в январе-августе 2017 года указано, что общий размер импорта из РФ за указанный период составил 4,2 млрд долларов. Таким образом, в течение августа импорт товаров из России вырос на 655 миллионов долларов. Разбивка по товарным группам за указанный период отсутствует.
Отрицательное сальдо торговли с РФ за январь-август 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года составило 1,583 млрд долларов. Таким образом, в течение августа отрицательное сальдо внешней торговли увеличилось на 310 миллионов долларов.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Почему львовский Михо-вояж Садового растворился в воздухе
|У Ахметова, Новинского и Бойко могут забрать газовые лицензии
|Постпраздничная распродажа экспортеров завершилась 18 октября снижением курса доллара доллара на межбанке
|Суд вернул Укрзализныцю в подчинение Омеляну
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Цена золота снижается 19 октября на ожиданиях повышения ставки ФРС США
|У Ахметова, Новинского и Бойко могут забрать газовые лицензии
|Почему растет импорт из России
|Тарифы на грузовые перевозки Укрзализныци вырастут на 15%
|Метпредприятия Украины в 2017 году снизят выплавку стали на 12%, выпуск проката - на 14% - прогноз
|Кабмин готовит пять новых инвестиционных проектов при поддержке международных финансовых организаций
Это интересно
|Представлен ZTE Axon M — складной смартфон с двумя экранами, одной камерой и массой 230 г
|Первое купе Polestar: 600 сил, карбоновый кузов и производство в Китае
|Samsung размышляет над смарт-браслетом нового типа
|Представлены смартфоны Huawei Mate 10 Pro и Mate 10 Porsche Design
|Представлен флагманский смартфон Huawei Mate 10
|Tesla приспособили для Китая
|Полиция Дубая тестирует летающие мотоциклы