Метпредприятия Украины в 2017 году снизят выплавку стали на 12%, выпуск проката - на 14% - прогноз

Металлургические предприятия Украины по итогам 2017 года, как ожидается, снизят выплавку стали на 12% по сравнению с предыдущим годом - до 21 млн тонн.

Как сообщается в информационной справке "Укрметаллургпрома" в среду, в текущем году метпредприятия также сократят выпуск проката на 14%, до 18 млн тонн, чугуна - также на 14%, до 20 млн тонн.

При этом отмечается, что в 2017 году производство чугуна, как ожидается, сократится на 47% по сравнению с показательным 2016 годом, или на 15 млн тонн. Выпуск стали - на 50%, или на 21 млн тонн, проката - на 20 млн тонн, или на 50%.

Нынешний уровень производства в украинской металлургии соответствует уровню 1995-1996гг, констатируют в объединении.

