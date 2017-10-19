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Кабмин готовит пять новых инвестиционных проектов при поддержке международных финансовых организаций
19:54 18.10.2017 |
Правительство Украины готовит пять новых проектов при поддержке международных финансовых организаций, включая Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк.
Как сообщается на сайте Министерства финансов, в том числе в этом перечне проект доступа к долгосрочному финансированию со Всемирным банком объемом в 150 миллионов долларов США, нацеленный на финансирование инвестиционных, инновационных проектов развития частного сектора экономики.
Также в списке проект по продлению третьей линии метрополитена в Харькове, предполагающий финансирование Европейского банка реконструкции и развития на 150 миллионов евро и Европейского инвестиционного банка на 154,5 миллиона евро.
Кроме того, Министерство финансов совместно с Минобразования и науки готовят проект "Высшее образование Украины" при участии Европейского инвестиционного банка на сумму 108 миллионов евро.
Также в перечне два проекта с участием Европейского инвестиционного банка: проект Минэнергоугля по строительству Каневской ГАЭС на 400 миллионов евро и проект Мининфраструктуры по модернизации украинской железной дороги на 150 миллионов евро.
Справка УНИАН. Всемирный банк - международная финансовая организация, предоставляющая финансовую и техническую помощь развивающимся странам. За последние два года Группа Всемирного банка предоставила Украине около 4,7 миллиарда долларов США в форме бюджетной финансовой помощи, инвестиционных операций и финансирования частного сектора.
Европейский банк реконструкции и развития предоставляет поддержку Украине для внедрения важных для экономики реформ, участвуя в десятках проектов в нашей стране. Общая сумма финансирования действующих проектов превышает 4 миллиарда евро.
Европейский инвестиционный банк — государственное финансово-кредитное учреждение Европейского Союза для финансирования развития отстающих европейских регионов в форме долгосрочных кредитов.
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