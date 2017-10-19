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В январе-августе численность населения сократилась на 139,6 тыс. до 42,4 млн
17:23 18.10.2017 |
В течение января-августа 2017 года численность населения Украины сократилась на 139,6 тыс. человек и на 1 сентября составила 42 444,9 тыс. человек.
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.
Число умерших превышает число живорожденных: на 100 умерших - 63 живорожденных.
Как сообщали Українські Новини, в течение января-июля 2017 года численность населения Украины сократилась на 128,5 тыс. человек и на 1 августа составила 42 456 тыс. человек.
По данным Всеукраинской переписи населения, проведенной в декабре 2001 года, численность населения составляла 48 415,5 тыс. человек, из них 32 538 тыс. человек - городское население, 15 877,5 тыс. человек - сельское.
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