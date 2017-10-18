НКРСИ одобрила электронную идентификацию абонентов связи

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), разрешила электронную идентификацию абонентов.

Как говорится в сообщении НКРСИ на ее сайте, комиссия на заседании 17 октября утвердила соответствующую новую редакцию решения "Об утверждении Порядка регистрации абонентов, получающих телекоммуникационные услуги без заключения договора в письменной форме" и направит ее на согласование в заинтересованные государственные органы.

Разрешение электронной идентификации абонентов уже приветствовал президент "Киевстара" Петр Чернышов. "Если государство поддержит регулятора и одобрит предложения игроков телеком-рынка, то вскоре пользователи мобильной связи смогут идентифицироваться у оператора с любых устройств – с помощью ЭЦП, ID-карт или Bank ID", – написал глава крупнейшего мобильного оператора Украины.

По его мнению, абоненты связи должны понять, что регистрация все равно будет, так как это общемировой тренд и стратегический план украинского правительства. "Но мы приложили максимум усилий, чтобы она была удобной для абонентов", – отметил П.Чернышов.