Суд перенес заседание по иску Татнефти к Украине на $144 млн на 2 ноября

Арбитражный суд Москвы перенес судебное заседание по иску "Татнефти" к Украине о выплате $144 млн компенсации в рамках дела "Укртатнафты" на 2 ноября, все ходатайства остались открытыми, сообщил корреспондент "Интерфакса", присутствующий на заседании.

Представители Украины заявили на заседании 7 ходатайств о прекращении производства по делу, об отложении и приостановлении рассмотрения иска.

Ходатайства мотивированы тем, что 16 октября Украина подала в Верховный суд РФ жалобу на решение кассации по иску "Татнефти".

Кроме того, представители Украины сообщили, что Верховный суд Франции принял к производству жалобу Украины на решение иностранного суда, на основе которого рассматривается этот иск. Решение в суде Французской республики, по их словам, ожидается в середине 2018 года. Представитель Украины подчеркнул, что, если суд Франции отменит решение международного арбитража, то его нельзя будет привести в исполнение ни в одной стране.

В связи с этим Украина ходатайствует об отложении рассмотрения иска до 15 июля 2018 года или его приостановлении до окончания рассмотрения дела в Верховном суде Франции.

На заседании представитель "Татнефти", отвечая на вопрос суда, пояснила, что в случае удовлетворения иска, компания обратится в службу судебных приставов для обращения взыскания на имущество Украины, находящееся в Москве. В частности, речь шла о зданиях посольства и культурного центра Украины.

Это повторное рассмотрение дела.

Арбитражный суд Московского округа в августе отменил определение Арбитражного суда Москвы, прекратившего производство по делу о приведении в исполнение решения иностранного суда по взысканию с Украины $144 млн компенсации в рамках дела "Укртатнафты".

"Татнефть" в апреле подала ходатайства в Арбитражный суд Москвы и Высокий суд Лондона о принудительном исполнении решения международного арбитража от 29 июля 2014 года, согласно которому Украина обязана выплатить компании $144 млн. Арбитражный суд Москвы 27 июня прекратил производство по делу. При этом, как сообщили "Интерфаксу в пресс-службе "Татнефти", суд Лондона в конце июля признал решение международного арбитража.

Как сообщалось, "Татнефть" начала арбитражное разбирательство против Украины в 2008 году в соответствии с российско-украинским соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций из-за ситуации вокруг "Укртатнафты".

"Укртатнафта" создана в соответствии с указами президентов Украины и Татарстана в 1994 году на базе Кременчугского НПЗ. Ранее 18,296% акций "Укртатнафты" принадлежало структурам, близким к "Татнефти", министерство имущества Татарстана владело 28,7788% акций, еще 8,6% акций принадлежало непосредственно "Татнефти". Однако в результате судебных разбирательств в Украине доля татарстанских акционеров в НПЗ была практически обнулена, а на предприятии появились новые акционеры, близкие к группе "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

В 2014 году арбитраж вынес решение в пользу "Татнефти" и обязал Украину выплатить российской компании компенсацию в размере $112 млн, а также проценты. В том же году Украина инициировала производство в Апелляционном суде Парижа с целью отмены этих двух арбитражных решений, заявив, что состав арбитража не обладал компетенцией для рассмотрения спора, а один из арбитров не соответствовал требованиям независимости и беспристрастности. Апелляционный суд Парижа в конце 2016 года оставил в силе два арбитражных решения, обязывающих Украину выплатить ПАО "Татнефть" $112 млн, а также проценты.

