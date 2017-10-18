В сентябре официальный уровень безработицы сохранился на 1,2%

В сентябре 2017 года официальный уровень безработицы сохранился на уровне августа - 1,2%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

По данным Госстата, по состоянию на 1 октября 2017 года в Государственной службе занятости были зарегистрированы 303 тыс. безработных.

На 1 сентября 2017 года в Госслужбе занятости были зарегистрированы 311,9 тыс. безработных.

Количество безработных, получивших государственную помощь в сентябре, составило 237,8 тыс. человек, средний размер пособия на одного безработного - 2 033 гривны.

Как сообщали Українські Новини, в августе 2017 года официальный уровень безработицы сохранилось на уровне июля - 1,2%.