НБУ ожидает замедления инфляции в октябре

Национальный банк ожидает замедления инфляции в октябре, по сравнению с октябрем прошлого года.

Об этом в интервью "Укринформ" сообщил и.о. главы НБУ Яков Смолий.

"Мы ожидаем, что инфляция в октябре, по сравнению с этим же периодом прошлого года, должна замедлиться, поскольку в прошлом году причиной для существенного скачка было повышение тарифов на коммунальные услуги, чего не предполагается сейчас", - сказал Смолий.

По его словам, риски значительного отклонения уровня инфляции от целевого значения все же остаются.

Смолий пояснил, что подорожание сырых продуктов питания, в частности, овощей и фруктов, а также низкая урожайность из-за весенних заморозков, создали предпосылки того, что инфляция к концу года может вообще выйти за рамки целевого диапазона.

Кроме того, такой неутешительный прогноз связан еще и с тем, что Украина существенно увеличила экспорт, в то время как производство увеличивалось не равноценно. Особенно, по словам Смолия, это отразилось на молочно-мясной группе товаров.

В то же время, замглавы Нацбанка выразил уверенность в том, что уже в I полугодии 2018 года инфляция вернется к центральному значению целевого коридора.

"Поэтому, в пересмотренном прогнозе мы, наверное, выйдем за пределы коридора, но ситуация имеет свои объяснения. И мы надеемся, что уже в первом полугодии следующего года инфляция вернется к центральному значение целевого коридора, а в дальнейшем в 2018-2019 годах инфляция не превысит целей, которые мы определяли в краткосрочной и среднесрочной перспективе", - резюмировал Смолий.

Ранее сообщалось, что Национальный банк намерен пересмотреть прогноз по инфляции на 2017 год после того, как месячная инфляция в сентябре составила 2%, с начала года 10,2%.