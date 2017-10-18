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НБУ ожидает замедления инфляции в октябре
14:57 17.10.2017 |
Национальный банк ожидает замедления инфляции в октябре, по сравнению с октябрем прошлого года.
Об этом в интервью "Укринформ" сообщил и.о. главы НБУ Яков Смолий.
"Мы ожидаем, что инфляция в октябре, по сравнению с этим же периодом прошлого года, должна замедлиться, поскольку в прошлом году причиной для существенного скачка было повышение тарифов на коммунальные услуги, чего не предполагается сейчас", - сказал Смолий.
По его словам, риски значительного отклонения уровня инфляции от целевого значения все же остаются.
Смолий пояснил, что подорожание сырых продуктов питания, в частности, овощей и фруктов, а также низкая урожайность из-за весенних заморозков, создали предпосылки того, что инфляция к концу года может вообще выйти за рамки целевого диапазона.
Кроме того, такой неутешительный прогноз связан еще и с тем, что Украина существенно увеличила экспорт, в то время как производство увеличивалось не равноценно. Особенно, по словам Смолия, это отразилось на молочно-мясной группе товаров.
В то же время, замглавы Нацбанка выразил уверенность в том, что уже в I полугодии 2018 года инфляция вернется к центральному значению целевого коридора.
"Поэтому, в пересмотренном прогнозе мы, наверное, выйдем за пределы коридора, но ситуация имеет свои объяснения. И мы надеемся, что уже в первом полугодии следующего года инфляция вернется к центральному значение целевого коридора, а в дальнейшем в 2018-2019 годах инфляция не превысит целей, которые мы определяли в краткосрочной и среднесрочной перспективе", - резюмировал Смолий.
Ранее сообщалось, что Национальный банк намерен пересмотреть прогноз по инфляции на 2017 год после того, как месячная инфляция в сентябре составила 2%, с начала года 10,2%.
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"Мы ожидаем, что инфляция в октябре, по сравнению с этим же периодом прошлого года, должна замедлиться, поскольку в прошлом году причиной для существенного скачка было повышение тарифов на коммунальные услуги, чего не предполагается сейчас", - сказал Смолий.
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