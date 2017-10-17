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В госбюджете-2018 на оборону запланировано 165 миллиардов гривень – Гройсман
10:02 16.10.2017 |
Проектом государственного бюджета на 2018 год на безопасность и оборону предусмотрено выделить 165 млрд грн.
Об этом в видеообращении по случаю Дня защитника Украины сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.
«165 млрд грн мы запланировали на безопасность и оборону в бюджете экономического роста на 2018 год. Предприятия оборонного комплекса обеспечат армию новыми танками, новыми самолетами, бронетехникой и автомобилями. У наших защитников будут современное оружие и экипировка, будет достойная заработная плата. Мой принцип: развитая экономика государства - защищенная страна», - сказал Гройсман.
Напомним, объем расходов на безопасность и оборону в текущем году превысил 120 млрд грн.
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