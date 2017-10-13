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Украина подала в ВТО третий иск к России из-за ограничения импорта некоторых украинских продуктов - МЭРТ
18:29 13.10.2017 |
Украина направила требование о консультациях с Российской Федерацией во Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с многочисленными ограничениями импорта украинской продукции с российской стороны, сообщило Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ).
"На протяжении 2013-2015 гг. Россия применила ряд ограничительных мер в отношении импорта соков, пива, кондитерской продукции, обоев украинского происхождения", - сообщило МЭРТ.
По мнению украинской стороны, ограничение импорта украинской продукции не отвечает обязательствам России перед ВТО, а также положениям ряда соглашений, в частности, Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года, Соглашения об упрощении процедур торговли, Соглашения о технических барьерах в торговли и Соглашения о применении санитарных и фитосанитарных мер, объяснил МЭРТ.
На сей раз активная позиция Украины в ВТО состоит в том, что это дело станет первым в Органе урегулирования споров ВТО, в котором оспариваются положения Соглашения об упрощении процедур торговли, отмечают в министерстве.
Согласно процедуре, РФ должна в течение 10 дней направить ответ на полученное требование. После подтверждения готовности российской стороны выступить в консультациях, будет согласовано время и место проведения консультаций.
Как сообщалось, во Всемирной торговой организации рассматривается четыре спора между Украиной и Россией: в двух Украина выступает истцом, а еще в двух - ответчиком.
В одном из украинских исков речь идет о железнодорожном сообщении и вагонах: в этом деле украинская сторона продвинулась дальше всего, решение по нему ожидается в апреле 2018 года.
Второй иску Украины касается запрета транзита - это дело также движется медленно.
Среди исков в ВТО, которые подала Россия против Украины, первое дело в отношении антидемпинговых мер относительно импорта нитрата аммония находится в стадии рассмотрения спора. Решения по нему можно ожидать не ранее первого квартала следующего года. Второе дело - комплексный иск РФ против Украины относительно санкций и массы прочих ограничений, в том числе - мер по противодействию агрессии.
Москва оспаривает более десяти законодательных и нормативных актов, принятых в течение последних трех лет украинским президентом, правительством, парламентом, министерствами и СНБО в отношении России (речь идет, в частности, о запрете ввоза в Украину российских товаров, эмбарго на российские фильмы и телепрограммы и т.п.).
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