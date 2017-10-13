Эксперты инвесткомпаний и банков планируют ухудшить прогноз инфляции в 2017

Эксперты украинских инвестиционных компаний и банков планируют ухудшить прогноз инфляции в 2017 году.

Об этом они сообщили Українським Новинам.

По данным Госстата, в сентябре потребительская инфляция составила 16,4% в годовом измерении, а в месячном выражении индекс потребительских цен вырос на 2%.

По словам руководителя департамента по вопросам инвестиционной деятельности КУА "ОТП Капитал" Юрия Алексеенко, основными драйверами роста инфляции в сентябре были следующие группы товаров: образование (+12% м/м, сезонный фактор), одежда и обувь (+8,9% м/м), алкоголь и табачные изделия (+2,7% м/м).

По мнению аналитиков, рост цен в сентябре по сравнению с августом, как правило, имеет сезонный характер.

"Во-первых, исчезает фактор дешевых овощей и фруктов, благодаря которому инфляция летом остается низкой. Во-вторых, в этот период на рынок поступает зерно нового урожая, которое обычно стоит дороже, чем прошлогодняя продукция. Кроме того, начало нового бизнес-сезона стимулирует активность покупателей, что также поддерживает всплеск инфляции в этот период.

Ситуация в сентябре 2017 года не стала исключением", - объяснил начальник отдела по работе с инвесторами банка "Кредит Днепр" Андрей Приходько.

Он отметил, что увеличение минимальной зарплаты до 3 200 гривен, рост мировых цен на мясо и молоко, а также рост цен на энергоносители и услуги ЖКХ не позволили оправдаться надеждам на замедление инфляции в 2017 году.

В то же время экономисты ожидают замедления инфляции в ближайшие месяцы.

"Мы по-прежнему ожидаем, что годовая инфляция начнет замедляться в ближайшие месяцы, в основном из-за растущей базы сравнения в сегменте жилищно-коммунальных услуг, связанной с повышением цен на отопление в октябре прошлого года", - сообщила главный экономист Dragon Capital Елена Белан.

Она отметила, что более быстрый, чем ожидалось, рост цен на продукты питания с начала года, а также утвержденное повышение пенсионных выплат с октября и вероятное ускорение бюджетных расходов ближе к концу года создают риски для прогноза инфляции на конец года на уровне 10,5% г/г.

Пересматривать свои прогнозы по инфляции также планируют другие аналитики и экономисты.

"Мы ожидали уровень инфляции на 2017 до 10%. Показатели роста цен по ряду групп товаров в сентябре и ожидания на октябрь-ноябрь заставляют нас пересмотреть наш прогноз на конец года", - сообщил руководитель департамента по вопросам инвестиционной деятельности КУА "ОТП Капитал" Юрий Алексеенко.

По оценкам руководителя аналитического отдела инвестиционной компании Concorde Capital Александра Паращия, предыдущий прогноз компании по замедлению инфляции на конец года до 11,8% был оптимистичным, не говоря уже о прогнозе НБУ - 9,1%.

"Если рост цен замедляется в октябре и возвращается к исходной траектории, мы увидим, что индекс потребительских цен вырастет до 12,6% в годовом выражении, или на 14,2% (среднегодовая)", - предположил аналитик.

Менее оптимистичен в своих оценках руководитель аналитического подразделения группы ICU Александр Вальчишен.

"Мы пересмотрели траекторию потребительской инфляции - она по-прежнему является нисходящей - но подняли ожидаемый уровень инфляции с 10-11% до диапазона 14-15%", - сообщил он.

По его мнению, в связи с более высокой инфляцией, чем ожидалось, НБУ оставит учетную ставку в этом году без изменений (12,5%), тогда как в следующем году стоит ожидать ее снижения до 11%.

Елена Белан также предположила, что в конце октября, после заседания монетарного комитета НБУ, не станет повышать учетную ставку, оставив ее на уровне 12,5% годовых, но может быть вынужден ужесточить монетарную политику до конца года.

Как сообщали Українські Новини, цель Национального банка по инфляции на этот год составляет 8% +/- 2 п.п., тогда как прогноз - 9,1%.

После сентябрьских показателей инфляции, НБУ заявил, что планирует изменить прогноз по инфляции.

Новый прогноз будет объявлен 26 октября.