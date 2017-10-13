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Доля госсектора в экономике Украины снизилась с 16,3% до 15,8%
11:40 13.10.2017 |
Доля государственного сектора в экономике Украины по состоянию на 1 июля снизилась до 15,8% с 16,3% (на 1 апреля).
Об этом сообщается в материалах, опубликованных на сайте Министерства экономического развития и торговли, передают Українські Новини.
В разрезе видов деятельности по итогам 1 полугодия доля государства в сельском, лесном и рыбном хозяйствах составила 54,9% (в 1 квартале 2017 - 54,5%), промышленности - 14,4% (в 1 квартале 2017 - 14,5%), добывающей промышленности и разработке карьеров - 5% (4,9%), перерабатывающей промышленности - 4,5% (4,4%), поставки газа, электроэнергии и пара - 44,3% (42,6%) , водоснабжения и обращения с отходами - 3,2% (3,3%), строительстве - 1,2% (1,1%), оптовой и розничной торговли - 2,2% (2,2%), транспорте, складском хозяйстве почтовой и курьерской деятельности - 22,8% (22,2%), временное размещению и организации питания - 5,2% (5,1%), в информационных технологиях и телекоммуникациях - 5,9% (6,2%), финансовой и страховой деятельности - 0,3% (0,3%), операциях с недвижимым имуществом - 3,1% (2,9%), научной и технической деятельности - 66,6% (68%), административном обслуживании - 0,7% (0,7%), образовании - 2,3% (2 2%), здравоохранения и социальной помощи - 3,2% (2,7%), искусство, спорт, развлечения и отдых - 26,7% (28,3%).
При этом в общем количестве субъектов экономической деятельности государственные компании по итогам 1-го полугодия составили 6,7% (в 1 квартале 2017 - 6,6%).
Госкомпании по итогам 1 полугодия обеспечили 14,7% от чистого дохода в экономике (в 1 квартале 2017 - 16,3%) и сконцентрировали 26% активов (25,9%).
Как сообщали Українські Новини, в 1-м квартале уровень теневой экономики снизился на 6 п.п. до 37%.
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