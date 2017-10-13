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Рада намерена рассмотреть проект госбюджета-2018 в первом чтении 19 октября
Верховная Рада на пленарном заседании 19 октября намерена рассмотреть проект государственного бюджета на 2018 год в первом чтении.
Об этом говорится в расписании заседаний парламента на 17-20 октября.
Соответствующий законопроект №7000, внесенный Кабинетом Министров, стоит на 19 октября.
Как сообщали Українські Новини, 22 сентября Кабмин представил в Раде правительственный проект госбюджета-2018 и Рада приняла его к рассмотрению.
Законопроект предусматривает доходы госбюджета-2018 в размере 877,043 млрд гривен и расходы - 948,129 млрд гривен.
Дефицит госбюджета составит 2,4% валового внутреннего продукта (ВВП).
Документ предусматривает экономический рост Украины в 2018 году на уровне 3% при инфляции 7%.
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