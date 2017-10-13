Администрация морпортов ожидает увеличения транзита грузов из России на 10-15% в 2017

Администрация морских портов (АМПУ) ожидает увеличения транзита грузов из России на 10-15% в 2017 году по сравнению с показателями прошлого года.

Об этом журналистам сообщил исполняющий обязанности председателя АМПУ Райвис Вецкаганс, передают Українські Новини.

"Сегодня транзит из России составляет 10 млн тонн в год (по итогам 2016 года). Есть вопросы геополитики, вопросы поддержки грузооборота со страной-агрессором... Мы должны ориентироваться на так называемый "географический транзит", без политики. Это грузопотоки из Азии в Беларусь, Молдову, Польшу, Германию - то, что можно везти через море", - заявил он.

Вецкаганс отметил, что Турция также заинтересована в экспорте продукции по морю через порты Украины в Европу, и на эти тенденции нужно ориентироваться.

По словам и. о. председателя АМПУ, транзит грузов из России до момента обострения отношений между странами составлял около 60 млн тонн в год.

Отвечая на вопрос о планах по российскому транзиту на 2017 год, Вецкаганс отметил, что ожидает небольшого роста грузопотока в данном сегменте.

"Ресурсная база, которая идет транзитом из России, это уголь, руда и не только через порты, но и по суше. Здесь есть увеличение, но оно (составляет) не более 15%, даже ближе к 10% год к году", - отметил Вецкаганс.

В 2016 году, по словам Вецкаганса, транзит из России составил около 10 млн тонн.

Как сообщали Українські Новини, "Укрзализныця" констатирует прекращение падения объемов транзитных железнодорожных перевозок.