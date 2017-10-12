Украина за 8 мес. увеличила потребление газа на 5,1%

По данным Министерства энергетики и угольной промышленности, в частности, промышленность потребила 6,5 млрд куб. м (+10,9% к январю-августу-2016), население и бюджетные организации – 7,4 млрд куб. м (-1,4%), ТКЭ – 3,7 млрд куб. м (-8,3%), производственно-технологические расходы составили 2,8 млрд куб. м (+39%).
Как сообщалось, Украина в 2016 году сократила потребление природного газа на 4,1% (на 1,366 млрд куб. м) по сравнению 2015 годом – до 32,361 млрд куб. м. В частности, промышленность потребила 9,599 млрд куб. м (-15,9% к 2015-му), население и бюджетные организации – 12,457 млрд куб. м (+2,3%), ТКЭ – 7,034 млрд куб. м (+1,4%), производственно-технологические расходы составили 3,271 млрд куб. м (+2,4%).