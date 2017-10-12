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Рынок торговой недвижимости активизируется
12:01 12.10.2017 |
Появление первых ощутимых предпосылок для нормализации экономической ситуации в целом в стране, которое наблюдается в 2017 году, положительно влияет на рынок торговой недвижимости. Об этом порталу 100realty.ua рассказал Константин Олейник, заместитель руководителя департамента стратегического консалтинга компании UTG.
«Если с 2014 по 2016 год мы наблюдали сокращение потребительской активности украинцев, то в текущем году фиксируем появление первых ощутимых предпосылок для нормализации экономической ситуации. В частности, видим увеличение товарооборота и реальный рост заработной платы. Это стало сигналом для девелоперов, работающих в сегменте торговой недвижимости. Они активизировали свою деятельность и сейчас в активной стадии разработки и строительства, а также ожидания ввода в эксплуатацию в Киеве находится несколько торговых центров», - отметил эксперт.
Напомним, что в прошлом году в Киеве было введено в эксплуатацию рекордное количество качественных торговых площадей.
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