Рынок торговой недвижимости активизируется

Появление первых ощутимых предпосылок для нормализации экономической ситуации в целом в стране, которое наблюдается в 2017 году, положительно влияет на рынок торговой недвижимости. Об этом порталу 100realty.ua рассказал Константин Олейник, заместитель руководителя департамента стратегического консалтинга компании UTG.

«Если с 2014 по 2016 год мы наблюдали сокращение потребительской активности украинцев, то в текущем году фиксируем появление первых ощутимых предпосылок для нормализации экономической ситуации. В частности, видим увеличение товарооборота и реальный рост заработной платы. Это стало сигналом для девелоперов, работающих в сегменте торговой недвижимости. Они активизировали свою деятельность и сейчас в активной стадии разработки и строительства, а также ожидания ввода в эксплуатацию в Киеве находится несколько торговых центров», - отметил эксперт.

Напомним, что в прошлом году в Киеве было введено в эксплуатацию рекордное количество качественных торговых площадей.