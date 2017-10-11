За 9 месяцев ФГИ продал объектов малой приватизации на сумму более 112 млн гривен

В январе-сентябре Фонд государственного имущества продал объектов малой приватизации на сумму более 112 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении ФГИ, передают Українські Новини.

"Фонд государственного имущества Украины за 9 месяцев продал 107 объектов малой приватизации более чем 112 млн гривен, которые уже перечислены в государственный бюджет", - говорится в нем.

В сообщении отмечается, что с принятием нового закона о приватизации, который уже зарегистрирован в Верховной Раде и в ближайшее время будет рассмотрен, поступления от приватизации увеличатся в разы.

Также в сообщении говорится, что в настоящее время в госсобственности есть 389 предприятий, из которых в отношении 236 невозможно начать приватизацию, поскольку 105 - запрещены к приватизации, 131 - в ведомстве министерств, то есть не переданы в ФГИ, 64 объекта неликвиды, а другие имеют долги в размере около 100% стартовой стоимости активов.

Как сообщали Українські Новини, Министерство экономического развития и торговли рассчитывает, что фонд государственного имущества будет использовать систему продажи активов "ProZorro.Продажи" для продажи объектов малой приватизации и аренды государственного имущества.