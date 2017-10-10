В сентябре денежная база сократилась на 1,5% до 373,4 млрд гривен

В сентябре денежная база, включающая в себя наличные деньги в обращении вне банков, а также резервные деньги банков и другие деньги, по оперативным данным НБУ, сократилась на 1,5% с 379,0 млрд гривен по состоянию на 1 сентября до 373,4 млрд гривен на 1 октября.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

С начала года денежная база сократилась на 2,1% с 381,6 млрд гривен.

Денежная масса в сентябре увеличилась на 1,7% с 1 104,6 млрд гривен на 1 сентября до 1 123,3 млрд гривен на 1 октября.

С начала года она увеличилась на 1,9% с 1 102,7 млрд гривен.

Объем наличных денег в обращении, по оперативным данным НБУ, в сентябре сократился на 0,6% с 308,8 млрд гривен на 1 сентября до 306,9 млрд гривен на 1 октября.

Как сообщали Українські Новини, в 2016 году денежная база увеличилась на 13,6% с 336,0 млрд гривен на 1 января 2016 года до 381,575 млрд гривен на 1 января 2017 года.

Денежная масса в 2016 году увеличился на 10,8% с 994,062 млрд гривен на 1 января 2016 до 1 101,641 млрд гривен на 1 января 2017 года.