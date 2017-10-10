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Внутренний рынок металлопроката в Украине за 9 мес. возрос на 20,3%
15:33 10.10.2017 |
Украинские предприятия в январе-сентябре 2017 года нарастили потребление металлопроката на 20,3% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 2,737 млн тонн (2,547 млн тонн).
Как сообщается в обнародованных во вторник данных объединением "Укрметаллургпром", за отчетный период экспорт металлопроката составил 10,732 млн тонн, тогда как за тот же период прошлого года - 13,560 млн тонн.
За отчетный период импортировано 940,2 тыс. тонн проката (787 тыс. тонн).
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